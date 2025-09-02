SUSCRÍBETE
Nacional

Ante reclamación de RN: Servel informa a Tribunal Electoral sobre situación de Daniel Jadue

El organismo precisó que mantiene sus derechos electorales hasta el 17 de septiembre, fecha en que publican el padrón definitivo con las reclamaciones correspondientes.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El Servicio Electoral informó al Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana sobre el caso de Daniel Jadue, quien figura en el padrón electoral provisorio para los comicios de noviembre. La comunicación del organismo se da luego de que Renovación Nacional, a través de su abogado, Marcelo Brunet, ingresara una reclamación para excluir de la nómina al militante comunista que busca llegar a la Cámara de Diputado por el distrito 9.

El escrito ingresado por RN fundamenta que Jadue no puede participar de las elecciones debido a que el Ministerio Público presentó una acusación formal en su contra por fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal. Ilícitos por los que el exalcalde arriesga 18 años de cárcel en el marco del caso Farmacias Populares.

En concreto, desde RN piden inhabilitar a Jadue amparándose en el artículo 16 de la Constitución, que establece la pérdida del derecho a sufragio de una persona por estar acusado en un delito que merezca pena aflictiva.

Ante la reclamación del partido, el Servel expuso los antecedentes al Tribunal Electoral y explicó que Jadue se mantiene en el padrón debido a que “no se recibió al cierre de las actualizaciones al Registro Electoral, que venció el 28 de junio recién pasado, comunicación alguna desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial relativa a la existencia de alguna acusación por delito que merezca pena aflictiva referida a don Daniel Jadue".

En el informe también precisan que todavía se debe configurar el padrón definitivo, es decir, el que contiene las reclamaciones analizadas por el Tribunal Electoral.

“La publicación de dichos padrones electorales con carácter de definitivos junto a las nóminas de inhabilitados, que corresponde al padrón electoral con carácter de auditado como consecuencia de las reclamaciones acogidas por los Tribunales Electorales, debe ocurrir sesenta días antes de la elección, es decir, el próximo 17 de septiembre”, se lee en el documento.

Más sobre:Daniel JadueServelRenovación Nacional

