SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Desde el sector privado se levantaron diversas alertas sobre la baja disponibilidad de protamina, medicamento esencial para revertir el efecto de la heparina durante operaciones cardíacas y diálisis. La escasez, atribuida a problemas de liberación de partidas por parte de la única empresa con registro sanitario en Chile, ha llevado a postergar cirugías electivas y priorizar los casos de urgencia. La farmacéutica ya había sido sancionada en 2023 por vender productos contaminados.

Francisco CorvalánPor 
Francisco Corvalán

Distintas unidades de cirugía en el sector privado han alertado la falta de un medicamento indispensable a la hora de realizar una operación a corazón abierto. Esto ha hecho que muchas intervenciones hayan tenido que ser reprogramadas o simplemente suspendidas, a propósito de la falta de un fármaco en particular.

Se trata de la protamina, un poderoso antídoto que se utiliza para contrarrestar el efecto anticoagulante de la heparina. Su uso está especificado antes de la cirugía; después de la diálisis renal y después de la cirugía a corazón abierto. Según dice su ficha de información en el registro del Instituto de Salud Pública, se debe administrar si se produce un sangrado excesivo y cuando hay una sobredosis inadvertida.

Se debe administrar por inyección intravenosa lenta, durante un período de diez minutos para evitar la aparición de reacciones adversas. Idealmente, la dosis requerida para neutralizar la acción de la heparina debe ser guiada por estudios de coagulación de la sangre o calculada a partir de una prueba de neutralización de protamina. Los pacientes deben ser cuidadosamente monitoreados después de la administración de la protamina.

Foto de archivo HOSPITAL VALECILLA

Como pudo constatar La Tercera, desde distintas instituciones de salud privadas advirtieron este lunes que el riesgo de desabastecimiento se originó tras la notificación de la única empresa proveedora con registro sanitario vigente en Chile para protamina, BPH S.A., la cual recientemente informó un quiebre de stock del medicamento.

En lo inmediato, han expresado desde las prestadoras privadas, este anuncio implicó posponer cirugías electivas y asegurar la disponibilidad del medicamento solo para los casos de urgencia.

Desde la empresa BPH no hablan de quiebre de stock, sino de una “baja disponibilidad” del medicamento. Según comentaron extraoficialmente, esto se debió a una dificultad para liberar una de las partidas de este fármaco. Eso sí, comentan que esto se estaría normalizando, y ya están importando el producto y priorizando de manera acotada a toda la red pública, de acuerdo a los requerimientos urgentes que tenga cada establecimiento. Todo esto, también, privilegiando los estados críticos de todas las instituciones de salud, incluida la red privada.

Dado el impacto que puede tener esta falta del medicamento en los quirófanos, los prestadores privados solicitaron a la Subsecretaría de Redes Asistenciales dar facilidades para que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) provea stock a centros privados de alta complejidad, y que además agilice los trámites del Instituto de Salud Pública para poder importar rápidamente este medicamento desde el extranjero.

cenabast

Además, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmaron que ninguna de sus instituciones de salud pública ha debido suspender cirugías cardiacas a propósito de la falta. De hecho, confirmaron que esto afecta principalmente al sector privado, ya que ellos se acercaron a la institución dependiente del Ministerio de Salud para solicitar apoyo al respecto.

Consultados a respecto tanto la subsecretaria en cuestión como Cenabast, en una respuesta conjunta señalan que “ningún establecimiento ni Servicio de Salud de la red pública nos ha informado ni alertado desabastecimiento o problemas de protamina”, aunque sí dicen estar “en conocimiento del desabastecimiento en el sector privado porque se nos ha solicitado apoyo al sector público”.

Actualmente, suman, “estamos realizando un levantamiento sobre los stocks disponibles en nuestra red a nivel nacional, así como lo disponible en Cenabast. Con esa información podremos evaluar la situación y determinar posibles acciones de apoyo al sector privado”.

“Sin embargo, contemplando que la protamina tiene sólo un proveedor en nuestro país y la altura del año, probablemente nos encontremos con un stock justo. Considerando la situación acontecida con una de las partidas del proveedor, Cenabast ya está cotizando 12 mil dosis. Junto con ello, estamos evaluando posibles alternativas terapéuticas para abordar algún posible quiebre de stock”, cierran.

Cabe destacar que la misma farmacéutica en cuestión ya fue multada en 2023 por el 21° Juzgado Civil de Santiago a pagar 200 UTM por comercialización de ampollas de cloruro de potasio inyectable contaminadas. “El suministro de un producto sanitario contaminado, ciertamente supone un riesgo en la calidad del producto y, consecuencialmente, un potencial peligro en la salud de las personas; y en virtud de ello, se estima que la avaluación de la infracción se ajusta a la gravedad de las circunstancias verificadas”, decía el fallo que implica a la misma empresa a la que ahora apuntan como responsable de la suspensión de intervenciones.

Esa situación de 2023 se detectó en un hospital y se dispuso el retiro del mercado del producto que es usado como electrolitoterapia para la rehidratación. Al interior de una “ampolla de plástico sellada se apreció una solución transparente del producto en cuestión, junto a la presencia de partículas extrañas visibles, oscuras”, rezaba el informe hecho por inspectores del ISP.

Más sobre:SaludProtaminaFármacoEscasezCenabastRedes AsistencialesClínicas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Candidatos presidenciales entregan sus propuestas para el sector agrícola en Enagro

Senador Coloma arremete contra el gobierno: “Este es un Presupuesto que está mal formulado”

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael
Chile

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Portazo de la Suprema a Sabaj: exministra fracasa en su intento por revertir su remoción del Poder Judicial

Candidatos presidenciales entregan sus propuestas para el sector agrícola en Enagro
Negocios

Candidatos presidenciales entregan sus propuestas para el sector agrícola en Enagro

Senador Coloma arremete contra el gobierno: “Este es un Presupuesto que está mal formulado”

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto
Tendencias

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

El regreso de 31 Minutos: mira aquí la nueva miniserie con Juan Carlos Bodoque

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache
El Deportivo

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache

El sorpresivo análisis de Fernando Ortiz tras el empate de Colo Colo ante Limache: “Seguimos sumando”

“Ganan sueldos millonarios”: el reproche de los hinchas de Colo Colo tras el empate de Limache

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric
Cultura y entretención

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Detienen a noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe
Mundo

Detienen a noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

Protestas anti-China que marcan antesala de cumbre de la APEC en Corea del Sur

Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal