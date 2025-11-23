Familia de María Ercira pide cambio de equipos de la PDI y Fiscalía a cargo del caso tras nuevos videos de sujeto de interés

Esta semana se dieron a conocer nuevos antecedentes en el caso de la desaparición de María Ercira Contreras tras un almuerzo familiar en el fundo Las Tórtolas, en Limache, durante mayo de 2024.

Los registros dados a conocer por diversos medios de comunicación datarían del pasado 12 de mayo de 2024, día de la desaparición de la adulta mayor.

En ellos es posible observar a un presunto sujeto de interés en la causa: un garzón del fundo Las Tórtolas que llegó en un vehículo particular y habría estado a metros de la familia.

Según los antecedentes conocidos anteriormente a través de la carpeta investigativa, la presencia de cuatro garzones en el restaurant era conocida por los investigadores.

Estos no habrían declarado ya que, según lo señalado allí, "no se les toma la declaración, solo se les empadronarán por cuanto ellos siempre estuvieron en la cocina“.

Este domingo, la nieta de la adulto mayor desaparecida, Carla Hernández, habría criticado en una entrevista con Chilevisión el trabajo realizado por Fiscalía y la PDI en el caso. "Se han demorado muchísimo en entregarnos información. Lo último que supimos fue el resultado de las pericias", señaló.

“A mí, la verdad, me da una rabia, una frustración, sensación de injusticia. Creo que nadie merece una investigación tan deficiente como la que se ha hecho en el caso de mi abuela”, agregó posteriormente.

En ese sentido, para Hernández resulta necesario hacer un cambio en los equipos de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI y del fiscal a cargo de la investigación.

“La verdad ya no podemos seguir con la Bicrim de Limache ni tampoco con el fiscal que dirige la investigación, Guillermo Sánchez. Son demasiados los errores, las omisiones que se han cometido y si el caso sigue en la Bicrim Limache y con el mismo fiscal esto no va a avanzar”, señaló.

Por ello, la nieta de la mujer desaparecida señaló que el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, habría realizado una solicitud al fiscal nacional, Ángel Valencia, para cambiar la investigación a la Fiscalía ECOH.

Hernández también criticó el hecho que, posterior a que se hicieran públicas las imágenes del garzón durante aquella jornada, desde el equipo investigador del caso se rechazara tomarle declaración, lo que el mismo sujeto habría ofrecido a las policías.