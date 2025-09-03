SUSCRÍBETE
Nacional

Familia Di Girolamo recurre a la Corte Suprema tras sobreseimiento de Cristián Campos

La acción busca impugnar la resolución del tribunal de alzada dada a conocer a fines de agosto, en que se establecía "no está probada la participación de Campos en los hechos”.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Cristián Campos

La familia de Raffaela di Girolamo informó este martes que recurrió a la Corte Suprema luego del sobreseimiento en favor del actor Cristián Campos, tras la denuncia presentada por su hijastra, por delitos de abuso sexual.

Cabe recordar que la psicóloga, a través de la Fundación para la Confianza, interpuso una querella criminal en contra del interprete, en marzo de 2024. La denuncia apuntaba contra presuntos abusos sexuales ocurridos durante la adolescencia de Di Girolamo, los que se habrían extendido desde los 13 a los 17 años.

Luego de que la causa se revisara a través del sistema judicial antiguo, se determinó el sobreseimiento de Campos. La Corte de Apelaciones de Santiago, luego de una apelación del actor, determinó que “no está probada la participación de Campos en los hechos”.

Pese a la resolución del tribunal de alzada, desde la familia actoral, anunciaron a través de la misma ONG que recurrieron a la sentencia.

“Queremos comenzar señalando que es nuestro firme propósito seguir adelante y luchar hasta el final, despejando dudas, mentiras e ignorancias para que la verdad salga, por fin, a la luz”, parte señalando el comunicado dado a conocer por la Fundación para la Confianza.

La comunicación agrega que “somos conscientes de que el camino de la justicia es largo y, a veces, doloroso, pero confiamos en ella”.

“Las dificultades nos alientan a continuar, es por eso que recurrimos a la Corte Suprema”, anunció la familia Di Girolamo.

Respecto al fallo de la Corte de Apelaciones, señalaron que “lo respetamos, sin embargo, nos parece que no asume ni profundiza en el punto fundamental y de fondo; más bien lo que hace es ubicarse en la periferia desarrollando un argumento que la justicia de Chile había superado hace años”.

En esa línea, explican que la resolución previa “niega el derecho a reparación, verdad y acceso a justicia de la víctima”, debido al argumento sostenido de que los hechos no pueden investigarse “porque habrían ocurrido hace muchos años y estarían prescritos”.

Por lo anterior, señalan, que Campos no logró la absolución “ni lo declara inocente”, junto con señalar conocimiento en la prescripción de los eventuales delitos, “pero esto no significa que Raffaella no tenga derecho a la reparación y la verdad”.

Asimismo, dentro del comunicado valoraron la investigación realizada por el juez Edgardo Gutiérrez, la que sí confirmó la ocurrencia de tres hechos, constitutivos de “actos de evidente vulneración sexual”.

“Nuestra familia, como ayer y como siempre, está férreamente unida y de pie. Seguimos amparados en la verdad y no vamos a retroceder. Nos parece relevante estar presentes en esta instancia para persistir en la búsqueda de justicia y establecer la verdad de los gravísimos abusos perpetrados en contra de Raffaella. Su valentía y voluntad de lucha se ha fortalecido”, añaden.

“Raffaella está física y emocionalmente entera. Esto no la ha debilitado, por el contrario: continúa con su profunda vocación como psicóloga, trabajando con personas que necesitan de su acompañamiento terapéutico. Con la misma acogida, energía y profesionalismo de siempre”, concluyeron.

