    Nacional

    Familia Frei informa que Marta Larraechea se encuentra estable dentro de su gravedad

    La ex primera dama, según transmitieron sus hijas mediante un comunicado "continúa en observación esperando su evolución clínica".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Las hijas de la ex primera dama Marta Larraechea actualizaron su estado de salud en la tarde de este jueves, quien tuvo que ser hospitalizada en la noche del jueves tras ser picada por una abeja, que luego derivó en un shock anafiláctico y un paro cardíaco.

    El escrito firmado por Verónica, Cecilia, Magdalena y Catalina Frei Larraechea inicia explicando las circunstancias que llevaron a su madre, de 81 años, a este estado: "Ayer miércoles 04 de febrero, estando en Santo Domingo fue picada por una abeja, lo que le produjo un shock anafiláctico severo por lo que tuvo que ser trasladada al Cesfam de la comuna".

    “En ese lugar fue atendida de urgencia donde recibió atención de primeros auxilios para luego ser trasladada al Hospital de San Antonio donde fue estabilizada por el equipo médico. Debido a los cuidados requeridos se coordinó con el Samu su traslado a la Clínica Alemana de Santiago”, relataron.

    Luego de estas coordinaciones, ingresó a la citada clínica cerca de la medianoche. “Continúa en observación esperando su evolución clínica. Actualmente se encuentra estable dentro de su gravedad”, revelaron.

    “Como familia queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todo el personal que trató a nuestra mamá durante las últimas horas. A los médicos, funcionarios, técnicos y equipos de salud del Cesfam de Santo Domingo, Samu y Hospital de San Antonio quienes entregaron todo su profesionalismo durante las primeras horas críticas. También manifestar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han contactado con muestras de afecto, cariño y preocupación, nos hemos sentido muy acompañadas”, manifestaron.

