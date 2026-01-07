SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Familia sufre violento turbazo en Zapallar: tras persecución los objetos robados fueron recuperados en la RM

    El avalúo de las especies sustraídas supera los $200 millones. Dos personas fueron detenidas por este delito.

    Paula Pareja 
    Paula Pareja

    Un violento y millonario turbazo sufrió una familia en la localidad de Cachagua, en la comuna de Zapallar, Región de Valparaíso. Tras una persecución, las especies sustraídas fueron recuperadas y dos personas fueron detenidas.

    El hecho ocurrió la noche del martes, cuando un grupo de delincuentes ingresó a un domicilio y amarró a la familia compuesta por cinco personas.

    Los antisociales sustrajeron dos automóviles: un Porsche y un Volkswagen Golf. Además, cargaron una camioneta marca Maxus —que mantenía encargo vigente por robo— con diversas especies. El avalúo de lo sustraído supera los $200 millones.

    Según informó la Municipalidad, fue la asesora del hogar la que denunció a Seguridad Municipal lo ocurrido, tras lograr desamarrarse.

    De esa forma, el equipo municipal dio aviso a Carabineros, desde donde se tomaron los protocolos de coordinación que permitieron un amplio operativo policial en la comuna.

    La persecución se desarrolló desde la ruta F30E y la Ruta 5 Norte, extendiéndose hasta la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana, donde fue recuperada la camioneta con las especies de valor robadas y uno de los vehículos.

    Más tarde, en la comuna de Huechuraba se recuperó el otro vehículo sustraído. Allí, se detuvo a dos personas que estarían involucradas en el delito.

    El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó el trabajo coordinado entre Seguridad Municipal y Carabineros, y aseguró que en la comuna están “preparados no solo para reaccionar de manera oportuna, sino también para perseguir a los delincuentes hasta donde sea necesario”.

    “Tenemos equipos, coordinación, tecnología y, sobre todo, la decisión de no ceder un centímetro frente al delito. Quienes pretendan delinquir deben saber que en esta comuna los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a poner a disposición de la justicia sin ningún tipo de contemplación”, advirtió.

