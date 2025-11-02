Fatal accidente en ruta entre Casablanca y Algarrobo deja un muerto y tres lesionados

Santiago, 12 de marzo de 2024 Una menor de edad resulto fallecida tras un atropello de un bus de Red en Vicuna Mackena y Argomedo. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la ruta que une Casablanca con Algarrobo, donde un vehículo que trasladaba a cuatro personas colisionó contra una grúa estacionada en la berma de la carretera.

Según el fiscal jefe de Casablanca, Samuel Núñez, “falleció una persona en el lugar, dos de ellas con lesiones —una de ellas de carácter grave— y el conductor también resultó con lesiones”. Los heridos fueron trasladados al Hospital Carlos Van Buren para recibir atención médica.

Núñez agregó que “hubo antecedentes del personal de salud que dan cuenta que el conductor habría conducido bajo la influencia del alcohol”.

El imputado quedó a disposición de la fiscalía, aunque aún se encuentra hospitalizado y a la espera de citación.

Por instrucción del Ministerio Público al lugar concurrieron funcionarios de la SIAT, el Servicio Médico Legal (SML) y personal policial para realizar las pericias correspondientes.