Choque de vehículos en Molina provoca la muerte de tres personas: conductor ebrio fue detenido

Un fatal accidente de tránsito se produjo la tarde del sábado en la comuna de Molina, en la Región del Maule: dos vehículos habrían chocado a alta velocidad, lo que provocó la muerte de una familia de tres personas.

El siniestro vial se produjo en el kilómetro 3 de la Ruta K-175, cercano al sector Huerta Santa Elena en Molina.

Según detalló el fiscal (s) Marcelo Garrido, se habría tratado de una colisión frontal entre dos vehículos menores , la que habría provocado la muerte de los tres ocupantes de uno de los vehículos.

Las víctimas serían Thiare Alejandra Rojas Valenzuela, quien era parte del equipo de Laboratorio del Hospital de Curicó, su madre Marisol Valenzuela Fuenzalida y su hermano Manuel Rojas Valenzuela.

“Thiare se destacó por su compromiso, calidez humana y vocación de servicio, cualidades que dejaron una huella imborrable en sus compañeros y en toda la comunidad hospitalaria. Su partida deja un profundo vacío entre quienes tuvieron la oportunidad de compartir con ella tanto en lo laboral como en lo personal”, señaló el Hospital de Curicó en un comunicado.

Por otro lado, el ocupante del otro vehículo resultó con lesiones leves y debió ser trasladado al Hospital de Molina. Según detalló el medio La Tribuna, el resultado del alcotest arrojó que manejaba con 2,8 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por lo anterior fue detenido y pasó por audiencia de formalización este domingo. Sin embargo, se determinó ampliar su detención hasta el próximo martes 4 de noviembre.