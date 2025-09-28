Fedetur destaca el potencial del turismo chileno tras los premios en los World Travel Awards 2025

La presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, valoró los cinco galardones obtenidos por Chile en los World Travel Awards 2025 y señaló que estos reflejan el avance y proyección internacional del país como destino turístico.

Los premios incluyeron categorías como Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino Romántico en el Desierto de Atacama, Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Naturaleza y Mejor Destino de Cruceros . Estos galardones, conocidos como los “Óscar del turismo”, se entregan desde 1993 y destacan a los países más relevantes en el ámbito turístico de Sudamérica.

“Recibir cinco galardones en los World Travel Awards 2025 es un orgullo inmenso y una confirmación de que Chile se ha consolidado como un destino de clase mundial”, afirmó Zalaquett.

En ese sentido, destacó que “este logro reafirma el enorme potencial que tiene el sector para seguir expandiéndose y aportando de manera decisiva al desarrollo económico y social de Chile”.

“Los próximos años serán clave para aprovechar este impulso y transformar al turismo en un verdadero motor de progreso para nuestro país”, indicó.

Asimismo, enfatizó la relevancia de reforzar la colaboración entre el sector público y privado para enfrentar desafíos en conectividad, infraestructura, sostenibilidad, seguridad y promoción internacional, señalando que “solo con un trabajo conjunto podremos enfrentar los desafíos pendientes”.