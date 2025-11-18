BLACK SALE $990
    Nacional

    Fedetur lamenta fallecimiento de dos turistas en Torres del Paine y pide reforzar gestión en parques nacionales

    Hasta el momento se reportan dos personas fallecidas y siete desaparecidos. Desde Fedetur además señalaron que en Torres del Paine "la gestión de riesgos y la adecuada administración de estos territorios deben ser una prioridad absoluta del Estado”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Tendencias / La Tercera

    Desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) lamentaron el fallecimiento de dos turistas en el Parque Nacional Torres del Paine.

    Según apuntó la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, “es un hecho muy doloroso que nos enluta como industria. Extendemos nuestra solidaridad a sus familias y seres queridos. También esperamos que se encuentre pronto a quienes permanecen desaparecidos”.

    Hasta el momento son siente los turistas que se mantienen desaparecidos en el lugar, luego de que vieran afectado su ascenso debido a las condiciones meteorológicas.

    Desde Fedetur también realizaron un llamado a reforzar la gestión en los parques nacionales. “Frente a lo ocurrido, reiteramos el compromiso de la industria con la seguridad y el bienestar de todas las personas que visitan nuestro país”, señaló, añadiendo que “la gestión de riesgos y la adecuada administración de estos territorios deben ser una prioridad absoluta del Estado”.

    “El manejo oportuno de emergencias, la disponibilidad de personal capacitado, la prevención activa y la coordinación institucional son elementos esenciales para resguardar a quienes recorren estos espacios”, expresó.

    Desde Fedetur también hicieron un llamado a Conaf para que se adopten las medidas necesarias para que " fortalezcan su labor en los parques nacionales, particularmente en Torres del Paine, donde la afluencia de visitantes exige estándares de gestión comparables a los de los principales destinos de naturaleza del mundo".

    “El turismo de naturaleza es un activo estratégico para Chile. No podemos permitir que deficiencias en la administración de nuestras áreas protegidas pongan en riesgo vidas humanas ni dañen la reputación internacional de nuestros destinos”; señaló la presidenta de Fedetur.

