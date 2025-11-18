Tragedia en Torres del Paine: suben a dos los fallecidos y se mantienen siete personas desaparecidas

Continúan los trabajos de búsqueda en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes, para dar con los siete turistas que se encuentran desaparecidos.

La emergencia se reportó la tarde de ayer lunes, donde un grupo de turistas vio truncado su ascenso al sector de Los Perros, en el circuito “O” debido a las condiciones meteorológicas. En el sector se registraron vientos de hasta 190km/hora.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó durante la noche que una persona había fallecido, mientras otra se encontraba con complicaciones de salud. Hasta ese momento, solo un turista estaba reportado como desaparecido.

Tras un nuevo Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid), el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, confirmó en diálogo con Teletrece, que la persona que estaba con complicaciones de salud falleció, por lo que ahora son dos los decesos a raíz de esta tragedia.

“Nosotros ayer hablábamos de una persona fallecida y una persona que estaba siendo evacuada. Esa persona que estaba siendo evacuada desgraciadamente también falleció”, indicó.

En detalle, los fallecidos son un hombre y una mujer de nacionalidad mexicana.

Ruiz además, explicó que siete personas se mantienen inubicables. “Hasta este momento tenemos siete personas que todavía están en fase de ubicar y poder empadronar . Hay que recordar que por la complicación climática, los circuitos de alta montaña y por la distancia no es del todo fácil poder ubicar a la gente, por eso se está haciendo la ubicación de estas personas, para tratar de empadronar”, sostuvo.

Al respecto, precisó que no mantienen “mayor información de ellos”. “No sabemos nombres ni nacionalidad, ni tampoco estamos con información certera si es que están o no con comida, aparentemente no (…), por eso es que nos dimos un plazo hasta las 11.00 de la mañana, para un nuevo Cogrid, para que Conaf tenga información más actualizada y detallada”, indicó.

Sobre los trabajos de rescate, aseguró que se está coordinando con las Fuerzas Armadas (FF.AA.) el despliegue de helicópteros, aunque “la complicación que nos genera es la condición climática, los fuertes vientos que impiden que se pueda sobrevolar el área”, sostuvo.

De momento, equipos terrestres se dirigen hacia el sector Los Perros. Dada la hora de partida y las condiciones meteorológicas, se estima que cerca de las 15.00 horas estarían en el lugar donde se tuvo el último registro de los turistas.