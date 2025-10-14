Femicidio frustrado: grave mujer que fue rociada con bencina y quemada por su pareja en Pelarco
La víctima, de 26 años, fue trasladada a un centro de salud comunal y derivada luego al Hospital de Talca. Debido a la gravedad de sus lesiones, se evaluaba su traslado a Santiago. El ataque fue presenciado por la hija de la pareja, de tres años de edad y el agresor fue detenido.
Una mujer de 26 años fue ingresada grave este lunes al Hospital de Talca, en la Región del Maule, luego de que su pareja le rociara con bencina el rostro y le prendiera fuego en la comuna de Pelarco.
Según informaciones de la prensa local, el hecho se registró al interior de una vivienda en el sector El Manzano y habría sido presenciado por la hija de ambos, de tres años de edad.
En primera instancia, la víctima fue trasladada por familiares a un recinto asistencial de la comuna, pero debió ser derivada al hospital regional. Trascendió que, debido a la gravedad de sus lesiones, sería trasladada hasta un recinto hospitalario de Santiago.
En tanto, el agresor fue detenido por personal de Carabineros y pasará a control de detención en la mañana de este miércoles. Sería formalizado por femicidio frustrado.
Apoyo de Sernameg
En tanto, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), Ana Cecilia Retamal, señaló que, tras el hecho, fue activado el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), para otorgar ayuda multisectorial a la víctima y su entorno.
“Cuando nos enteramos de los hechos, nos pusimos a disposición de la familia y activamos el CIF para brindar contención y apoyo en todo lo que sea necesario”, afirmó la autoridad.
