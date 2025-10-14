SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Femicidio frustrado: grave mujer que fue rociada con bencina y quemada por su pareja en Pelarco

La víctima, de 26 años, fue trasladada a un centro de salud comunal y derivada luego al Hospital de Talca. Debido a la gravedad de sus lesiones, se evaluaba su traslado a Santiago. El ataque fue presenciado por la hija de la pareja, de tres años de edad y el agresor fue detenido.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Foto: Referencial/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Una mujer de 26 años fue ingresada grave este lunes al Hospital de Talca, en la Región del Maule, luego de que su pareja le rociara con bencina el rostro y le prendiera fuego en la comuna de Pelarco.

Según informaciones de la prensa local, el hecho se registró al interior de una vivienda en el sector El Manzano y habría sido presenciado por la hija de ambos, de tres años de edad.

En primera instancia, la víctima fue trasladada por familiares a un recinto asistencial de la comuna, pero debió ser derivada al hospital regional. Trascendió que, debido a la gravedad de sus lesiones, sería trasladada hasta un recinto hospitalario de Santiago.

En tanto, el agresor fue detenido por personal de Carabineros y pasará a control de detención en la mañana de este miércoles. Sería formalizado por femicidio frustrado.

Apoyo de Sernameg

En tanto, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), Ana Cecilia Retamal, señaló que, tras el hecho, fue activado el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), para otorgar ayuda multisectorial a la víctima y su entorno.

“Cuando nos enteramos de los hechos, nos pusimos a disposición de la familia y activamos el CIF para brindar contención y apoyo en todo lo que sea necesario”, afirmó la autoridad.

Más sobre:PolicialTalcaPelarcofemicidiofrustrado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hombre muere baleado dentro de un block de departamentos en Quilicura

“Hay un voto grande, escondido, no revelado”: Matthei sincera que busca captar apoyos de la centroizquierda

Deslizamiento de tierra en ladera de Corral deja a ocho personas evacuadas

Inteligencia artificial: Cámara despacha al Senado proyecto que fija marco regulatorio para su uso en Chile

Bachelet inicia su periplo en China en medio de despliegue por la Secretaría General de la ONU

Un verano anticipado: informe climatológico adelanta altas temperaturas y escasez hídrica para octubre

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

3.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

4.
Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

5.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Femicidio frustrado: grave mujer que fue rociada con bencina y quemada por su pareja en Pelarco
Chile

Femicidio frustrado: grave mujer que fue rociada con bencina y quemada por su pareja en Pelarco

Hombre muere baleado dentro de un block de departamentos en Quilicura

“Hay un voto grande, escondido, no revelado”: Matthei sincera que busca captar apoyos de la centroizquierda

El vínculo de Phillippe Aghion, uno de los tres ganadores del Nobel de Economía, con Chile: estará este jueves en un seminario
Negocios

El vínculo de Phillippe Aghion, uno de los tres ganadores del Nobel de Economía, con Chile: estará este jueves en un seminario

Partícipes de fondos mutuos en Chile se acercan a cuatro millones y las inversiones superan los US$90 mil millones

SQM arremete contra la SEC y pide rechazar concesión eléctrica de Kimal-Lo Aguirre

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)
Tendencias

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Francia iguala en Islandia y deja sus primeros puntos en las Eliminatorias de Europa
El Deportivo

Francia iguala en Islandia y deja sus primeros puntos en las Eliminatorias de Europa

La polémica, en los descuentos: la mano de Leandro Fernández que Palestino reclamó como penal ante la U

Gustavo Álvarez descarta su salida de la U a Perú tras el triunfo azul sobre Palestino: “Seamos serios”

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile
Cultura y entretención

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos

¿Cuál es la situación en Gaza tras el comienzo del alto el fuego?
Mundo

¿Cuál es la situación en Gaza tras el comienzo del alto el fuego?

Trump anuncia el fin de la guerra entre Israel y Hamas: “Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”

Trump aparecerá en la próxima portada de la revista Time por plan de paz en Gaza

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa