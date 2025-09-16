SUSCRÍBETE
Nacional

Fiestas Patrias: Carabineros contará con una tenencia temporal para reforzar seguridad en Sporting Club de Viña del Mar

“Hoy estamos comprometidos con la seguridad, estamos realizando un trabajo operativo mancomunado de colaboración", destacó la general jefa de Zona Valparaíso de la policía uniformada, Patricia Vásquez.

José NavarretePor 
José Navarrete

Autoridades realizaron una visita de inspección a la ramada oficial del Sporting Club de Viña del Mar, evento masivo de Fiestas Patrias que contará con una tenencia temporal de Carabineros para reforzar la seguridad en el lugar.

La alcaldesa Macarena de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó que “cada persona que tenga acceso a la ramada del Sporting Club va a ser empadronada, registrada e identificada con el objeto de tener un mayor control”.

Los accesos se abren al mediodía y el evento finaliza a las 0.00 horas.

La alcaldesa dijo que se constituyó como “algo inédito para Viña del Mar” una tenencia que implica contar con mayor dotación policial “para poder brindar mayor seguridad”.

“Además vamos a tener un complemento de seguridad con equipos médicos en un espacio cardio-protegido junto con SAMU. Es decir, que cualquier tipo de situación que pueda ocurrir aquí vamos a tener el campo de la seguridad y de la salud para atenderlo de manera inmediata y ofrecerles a ustedes un espacio seguro agradable para que disfruten en familia”, señaló.

Por su parte, la jefa de la Zona Valparaíso de Carabineros, general Patricia Vásquez, destacó que la policía uniformada ya se encuentra desplegado desde el viernes en las rutas de la región.

“Ha existido un ingreso alrededor de 140.000 vehículos ya. Esperamos mañana gran afluencia de público y de vehículos, 450.000, calculamos nosotros que ingresarían a la región o más”, indicó.

Respecto al evento, la general explicó que con esta nueva tenencia temporal van a estar desplegados los carabineros al interior de Sporting Club, sin embargo, no descuidarán las calles adyacentes y el borde costero.

“Hoy estamos comprometidos con la seguridad, estamos realizando un trabajo operativo mancomunado de colaboración con la municipalidad y su seguridad, junto con la policía marítima también para tener el control de los balnearios, acogidos a nuestros planes operativos policiales para esperar a las personas que vengan a pasar las Fiestas Patrias”, destacó.

El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, señaló que “las Fiestas Patrias son un momento para el disfrute de muchas familias y en general de gran parte de Chile, pero para el Ministerio de Seguridad, para Carabineros, para la Policía e Investigaciones, son momentos de mucho trabajo".

La autoridad de gobierno expuso que “este es un diseño que ya fue implementado incluso desde principios de septiembre por algunas fechas e hitos y conmemoraciones”.

“Lo que hemos hecho como Ministerio de Seguridad efectivamente es trabajar las distintas instancias del mes de septiembre y del mes de octubre con planes específicos. Respecto de las Fiestas Patrias, hemos definido, conforme a los datos y a la evidencia que contamos, la distribución de 14 cuarteles temporales. Existirá una tenencia temporal aquí en el Sporting y esto suma a un trabajo territorial que vamos a mantener”, destacó.

Más sobre:Fiestas PatriasCarabinerosSeguridadViña del MarMacarena RipamontiRafael Collado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Portada del dia

