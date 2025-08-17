Fin de semana largo: Carabineros cifra 330 accidentes de tránsito y 10 personas fallecidas

Para este fin de semana largo de la Asunción de la Vírgen, Carabineros registró el flujo vehicular y los siniestros de tránsito.

Así, se pudo determinar que desde el jueves 14 hasta el sábado 16 de agosto, 357.699 vehículos salieron desde la región Metropolitana.

De acuerdo a Carabineros, hubo una disminución de 1,4% respecto al mismo periodo del fin de semana largo “Semana Santa año 2024”, donde 362.776 vehículos salieron por las 5 principales rutas existentes en Santiago.

Carabineros

Así, desde el día jueves 14 al sábado 16 retornaron 256.248 vehículos.

Accidentes de tránsito

De acuerdo a Carabineros, generaron un total de 330 siniestros viales en todo el territorio nacional. Esto se traduce en una disminución del 26,3% respecto al 2024.

Esto porque el fin de semana largo anterior se registraron 448 siniestros viales.

Por otra parte, durante el período en análisis se han registrado 10 personas fallecidas.

Pero, al igual que los accidentes, también se produjo una baja del 44,4% respecto al mismo periodo del fin de semana largo “Semana Santa año 2024″, donde se reportaron 18 víctimas fatales.

Carabineros

En la misma línea, se registró un total de 239 lesionados, de los cuales 52 fueron graves, 19 menos graves y 168 leves.

Esto demuestra que también hubo una disminución total del 12,8% a diferencia del fin de semana largo “Semana Santa año 2024”, donde se reportaron 274 personas lesionadas.

Controles y despliegue personal

Desde el día jueves 14 al sábado 16, se realizaron 47.320 controles vehiculares.

Con ello, Carabineros detectó que 1.491 vehículos vulneraron los límites y regulaciones a la velocidad de desplazamiento en las vías.

Esto representa un 5,9% menos respecto del periodo de 2024.

Cabe destacar que no se reportaron procedimientos de exceso de velocidad máxima ni por participar en carreras no autorizadas.

Además, se realizaron 10.340 exámenes para la detección de alcohol, logrando detectar que 77 conductores estaban en estado de ebriedad y 19 se encontraban conduciendo bajo la influencia del alcohol.

Respecto a controles narcotest, se efectuaron 112 exámenes procediendo a la detención de 32 conductores

Por último, se registró que 484 conductores no respetaban el uso de cinturón de seguridad y que 136 personas no hacían uso del sistema de retención infantil.