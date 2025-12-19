Fiscal del caso conscriptos y actuar de imputados: “Bastaba que uno actuara como se esperaba para que esto no hubiese ocurrido”

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, se refirió este viernes al dictamen de medidas cautelares contra los cinco imputados por el caso conscriptos, una de los hitos más recientes de la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas y las graves lesiones causadas a otros seis reclutas que cumplían su servicio militar en la Brigada Motorizada N.º 24 “Huamachuco” en 2024.

Por este caso, el Ministerio Público acusa una serie de negligencias entre ellas que los conscriptos tuvieron que dormir en condición de hacinamiento, beber agua en malas condiciones, convivir con fecas de ratones y responder a varias situaciones de malos tratos , tanto físicos como psicológicos. En la caminata que hicieron desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hacia el Cuerpo Militar de Putre, con equipamiento inadecuado para las duras condiciones climáticas de la zona, Vargas sufrió tres desmayos y luego fue atendido bajo condiciones médicas cuestionables, según expuso el Ministerio Público, lo que derivó en su fallecimiento.

En conversación con Radio ADN, el persecutor se declaró conforme respecto de las medidas cautelares dictadas por el tribunal: arresto domiciliario para el capitán Michael Fritz y prisión preventiva para el teniente coronel Claudio Guajardo, el teniente Bjorn Wohllk, el subteniente Bastián Troncoso y el cabo enfermero Manuel Zambrano. “Por el momento estamos conformes, porque efectivamente el tribunal dio por acreditado todo y cada uno de los hechos de la formalización, y también las participaciones”, declaró Carrera.

Respecto de las diferencias entre las medidas cautelares dictadas, Carrera acotó que Fritz, quien quedó con arresto domiciliario, “compró ciertos remedios, prestó declaración, colaboró con la investigación, se situó efectivamente en el lugar de los hechos y varias cosas que nosotros fuimos determinando, él las ratifica luego en su declaración” y que los otros imputados presentaron declaraciones distintas a los hechos que se acreditaron o que, en el caso del comandante del regimiento, falsearon documentos.

Junto con ello acusó que la fatídica caminata se enmarcó en una serie de maltratos sistemáticos. “Para graficar esto, hay personas que sufrieron, por ejemplo, amputaciones y ni siquiera participaron en la marcha. La marcha es una situación más de las que se vivió en aquellos días”, explicó.

Estos maltratos sistemáticos, enfatizó Carrera, no eran “parte de la instrucción”. “Por eso hay que dejar claro que acá las responsabilidades son con nombre y apellido. Estas cinco personas realizaron conductas durante todos esos días sin ningún control. Porque acá si hubiese habido algún control de mando, por ejemplo, esto no hubiese ocurrido, Franco no hubiese muerto, los otros conscriptos no hubiesen sufrido lo que sufrieron. Entonces, creo que desgraciadamente se juntaron las personas que no deberían haberse juntado, bastaba que uno de ellos, digamos, hubiera actuado como se esperaba para que esto no hubiese ocurrido", argumentó.