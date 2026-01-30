SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Fiscal judicial pide sancionar a Sergio Yáber: solicitó 60 días de suspensión y sugiere abrir cuaderno de remoción

    De acuerdo con la formulación de cargos que realizó la fiscal Carla Troncoso hace algunas semanas, Yáber habría promovido la generación de una “red de tráfico de influencias” mediante el uso de los fondos provenientes de su cargo como Conservador de Bienes Raíces.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La jornada de ayer jueves 29 de enero la fiscal judicial de la Corte de San Miguel Carla Troncoso, emanó el informe final del sumario que llevó adelante respecto del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, también imputado en la denominada trama bielorrusa.

    Ahí, de acuerdo con antecedentes recopilados por este medio, la fiscal pidió al pleno del tribunal de alzada que se sancione al abogado con 60 días de suspensión.

    Pero además, considerando la gravedad de los hechos -que para Troncoso estarían probados- también se sugirió al pleno de la Corte de San Miguel abrir cuaderno de remoción a Yáber.

    De acuerdo con la formulación de cargos emanada previamente por Troncoso, el mencionado conservador merece sanciones “por irregularidad de su conducta moral o por vicios que les hicieron desmerecer en el concepto público, comprometieron el decoro de su ministerio”.

    Según manifestó, Sergio Yáber habría promovido la generación de una “red de tráfico de influencias” mediante el uso de los fondos provenientes de su cargo como Conservador de Bienes Raíces.

    En términos generales, se señaló que él habría utilizado sus nexos con Ángela Vivanco, Antonio Ulloa y Luis Sepúlveda para llegar al puesto; que sabía del supuesto cohecho que se gestó en la trama bielorrusa; que realizó depósitos irregulares al exministro Ulloa; y, entre otras cuestiones, que realizaba pagos encubiertos a altas figuras del Poder Judicial, como lo era Vivanco.

    Pese a que la petición de sanciones ya fue realizada por la fiscal judicial, ahora la decisión la tendrá el pleno de la Corte de San Miguel, aunque la decisión podrá ser apelada a la Suprema.

    Más sobre:Sergio YáberCorte Apelaciones San MiguelTrama Bielorrusa

