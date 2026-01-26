SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscal Muñoz tras detención de Ángela Vivanco: “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno”

    La exjueza de la Corte Suprema será puesta este lunes a disposición del tribunal para el control de detención y la formalización de cargos, en una causa por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos por el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: Aton

    La noche de este domingo, personal del OS-7 de Carabineros detuvo a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, en su domicilio ubicado en la comuna de Las Condes, en el marco de una investigación penal liderada por el Ministerio Público por el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

    La diligencia fue confirmada por el fiscal Marco Muñoz, quien coordinó el operativo tras la obtención de una orden judicial de detención, entrada, registro e incautación emanada desde el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

    Según detalló el persecutor, “se dio cumplimiento a una resolución judicial que tiene por objeto practicar la detención y una orden de entrada y registro al domicilio de doña Ángela Vivanco Martínez”, precisando que el procedimiento se desarrolló de manera normal, conforme a la ley y sin ningún tipo de inconveniente.

    Diligencia nocturna y resguardo de derechos

    El fiscal Muñoz explicó que la detención se efectuó una vez obtenida la resolución judicial, descartando cualquier irregularidad en el horario del procedimiento.

    “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno, una vez que se tuvo la resolución judicial respectiva”, señaló.

    Asimismo, recalcó que se respetaron todas las garantías procesales de la imputada, incluyendo la lectura de derechos, la presencia de su abogado defensor y la constatación de lesiones, paso previo a su traslado a una unidad policial.

    “Me cercioré de que se diera cumplimiento a todos los derechos que tiene ella en esta condición”, afirmó.

    Vivanco permanecerá provisoriamente en una dependencia de Carabineros, en condiciones adecuadas, hasta ser presentada ante el tribunal durante la jornada de este lunes.

    Durante más de una hora, equipos policiales realizaron diligencias al interior del inmueble, en cumplimiento de la orden judicial. Sin embargo, el fiscal fue enfático en señalar que no entregará detalles sobre las especies levantadas, indicando que “no puedo anticipar ningún tipo de información respecto al resultado de las diligencias”, en resguardo del éxito de la investigación.

    Consultado sobre si Vivanco o su defensa tenían conocimiento previo del operativo, Muñoz fue categórico en señalar que “naturalmente, nadie tenía conocimiento de que se iba a realizar”.

    El fallo clave de la Corte Suprema

    La detención ocurre tras un fallo decisivo de la Corte Suprema, que el pasado viernes declaró admisible la querella de capítulos presentada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, habilitando a la Fiscalía para avanzar en diligencias intrusivas, incluida la detención, formalización y eventual solicitud de prisión preventiva.

    La resolución fue adoptada por la Segunda Sala del máximo tribunal, que dio luz verde a los cuatro capítulos de la acción penal, vinculados a eventuales delitos de cohecho y lavado de activos, en el marco de la denominada trama bielorrusa.

    De acuerdo con el Ministerio Público, el caso tiene como eje el millonario litigio entre el consorcio Belaz Movitec y Codelco.

    La Fiscalía sostiene que Vivanco no se habría inhabilitado pese a sus vínculos con Eduardo Lagos y Mario Vargas, habría acelerado la tramitación de recursos a favor del consorcio, obtenido un presunto beneficio económico por resoluciones adversas a la estatal y, posteriormente, habría lavado los dineros obtenidos.

    Con su detención ya concretada, el caso entra en su fase más decisiva, quedando ahora en manos del tribunal definir este lunes la legalidad del procedimiento y las medidas cautelares que podrían imponerse a la exmagistrada.

    Más sobre:Ángela VivancoTrama BielorrusaFiscal Marco MuñozFiscalíaOS-7CarabinerosLas CondesPolicialJudicialNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Al menos 15 muertos deja el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

    Trump exige a los líderes demócratas de Minnesota que cooperen con ICE para deportar a “criminales ilegales”

    Carabineros detiene a Ángela Vivanco en su domicilio en Las Condes y formalización será este lunes

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    Senadores electos piden postergar definición de secretario de la corporación

    Primer discurso en foros internacionales: Kast debuta en cumbre con Lula y Petro

    Lo más leído

    1.
    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    2.
    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    3.
    Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

    Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

    4.
    Eventual presión: reportan que EE.UU. pediría a Chile declarar como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

    Eventual presión: reportan que EE.UU. pediría a Chile declarar como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

    5.
    “Gabinete de emergencia para sí mismos”: presidente de la CUT critica nominaciones de Kast

    “Gabinete de emergencia para sí mismos”: presidente de la CUT critica nominaciones de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    Fiscal Muñoz tras detención de Ángela Vivanco: “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno”
    Chile

    Fiscal Muñoz tras detención de Ángela Vivanco: “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno”

    Carabineros detiene a Ángela Vivanco en su domicilio en Las Condes y formalización será este lunes

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Negocios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Hernán Caputto y el legado de campeón de Esteban González en Coquimbo: “Toca seguir generando gloria con estos jugadores”
    El Deportivo

    Hernán Caputto y el legado de campeón de Esteban González en Coquimbo: “Toca seguir generando gloria con estos jugadores”

    Le gritó al plantel de la UC: la eufórica celebración del Mono Sánchez que terminó a los empujones en la Supercopa

    Tras una infartante tanda de 20 penales: Coquimbo Unido supera a la UC y consigue su primera Supercopa

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Al menos 15 muertos deja el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas
    Mundo

    Al menos 15 muertos deja el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

    Trump exige a los líderes demócratas de Minnesota que cooperen con ICE para deportar a “criminales ilegales”

    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur