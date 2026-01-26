Fiscal Muñoz tras detención de Ángela Vivanco: “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno”

La noche de este domingo, personal del OS-7 de Carabineros detuvo a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, en su domicilio ubicado en la comuna de Las Condes, en el marco de una investigación penal liderada por el Ministerio Público por el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

La diligencia fue confirmada por el fiscal Marco Muñoz, quien coordinó el operativo tras la obtención de una orden judicial de detención, entrada, registro e incautación emanada desde el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Según detalló el persecutor, “se dio cumplimiento a una resolución judicial que tiene por objeto practicar la detención y una orden de entrada y registro al domicilio de doña Ángela Vivanco Martínez”, precisando que el procedimiento se desarrolló de manera normal, conforme a la ley y sin ningún tipo de inconveniente.

Diligencia nocturna y resguardo de derechos

El fiscal Muñoz explicó que la detención se efectuó una vez obtenida la resolución judicial, descartando cualquier irregularidad en el horario del procedimiento.

“La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno, una vez que se tuvo la resolución judicial respectiva”, señaló.

Asimismo, recalcó que se respetaron todas las garantías procesales de la imputada, incluyendo la lectura de derechos, la presencia de su abogado defensor y la constatación de lesiones, paso previo a su traslado a una unidad policial.

“Me cercioré de que se diera cumplimiento a todos los derechos que tiene ella en esta condición”, afirmó.

Vivanco permanecerá provisoriamente en una dependencia de Carabineros, en condiciones adecuadas, hasta ser presentada ante el tribunal durante la jornada de este lunes.

Durante más de una hora, equipos policiales realizaron diligencias al interior del inmueble, en cumplimiento de la orden judicial. Sin embargo, el fiscal fue enfático en señalar que no entregará detalles sobre las especies levantadas, indicando que “no puedo anticipar ningún tipo de información respecto al resultado de las diligencias”, en resguardo del éxito de la investigación.

Consultado sobre si Vivanco o su defensa tenían conocimiento previo del operativo, Muñoz fue categórico en señalar que “naturalmente, nadie tenía conocimiento de que se iba a realizar”.

El fallo clave de la Corte Suprema

La detención ocurre tras un fallo decisivo de la Corte Suprema, que el pasado viernes declaró admisible la querella de capítulos presentada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, habilitando a la Fiscalía para avanzar en diligencias intrusivas, incluida la detención, formalización y eventual solicitud de prisión preventiva.

La resolución fue adoptada por la Segunda Sala del máximo tribunal, que dio luz verde a los cuatro capítulos de la acción penal, vinculados a eventuales delitos de cohecho y lavado de activos, en el marco de la denominada trama bielorrusa.

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso tiene como eje el millonario litigio entre el consorcio Belaz Movitec y Codelco.

La Fiscalía sostiene que Vivanco no se habría inhabilitado pese a sus vínculos con Eduardo Lagos y Mario Vargas, habría acelerado la tramitación de recursos a favor del consorcio, obtenido un presunto beneficio económico por resoluciones adversas a la estatal y, posteriormente, habría lavado los dineros obtenidos.

Con su detención ya concretada, el caso entra en su fase más decisiva, quedando ahora en manos del tribunal definir este lunes la legalidad del procedimiento y las medidas cautelares que podrían imponerse a la exmagistrada.