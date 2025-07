Fiscal Trinidad Steinert solicitó a tribunal discutir competencia en caso por narcotráfico en la FACH

En entrevista en radio Universo este martes, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, insistió en que la justicia civil debe investigar el caso de los funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile que fueron detenidos intentando transportar droga en un vuelo institucional.

“Estas son discusiones jurídicas que tenemos que dar como Ministerio Público, ya que tenemos la convicción de que lo que corresponde es que nosotros seamos los llamados a investigar, independiente de que, efectivamente, esta investigación obedece a controles internos de la propia FACH”, argumentó la fiscal.

En esa línea, dijo que la llamada “a conocer las investigaciones de un delito común es la justicia ordinaria”.

Además de recurrir a la Corte de Apelaciones para que se pronuncie sobre la negativa de la Fiscalía de Aviación a entregarles los antecedentes de la causa, solicitó al Juzgado de Garantía de la ciudad audiencia para discutir la competencia.

“Viendo que, efectivamente, se trata de un delito común, presenté la solicitud al Tribunal de Garantía de que se trabe la contienda de competencia”, informó.

Steinert sostuvo que desde la FACH “argumentan de que, en definitiva, por las normas del Código de Justicia Militar, esta es una causa que deben ver ellos en atención a que los imputados son de su institución, de que el delito se cometió dentro de su recinto”.

“La postura del Ministerio Público y como ha ido avanzando la jurisprudencia es que este delito es un delito común de la Ley 20.000, cuyo sentido además es la protección de la salud pública, por lo tanto el interés general. Entonces, no vemos por dónde un delito común tenga que verse y ser investigado por un tribunal especial, digamos. Porque las Fuerzas Armadas son tribunales especiales y son excepcionales. Y la excepción tiene que ver más con tiempos de guerra”, puntualizó la fiscal regional.

La persecutora resaltó además la experiencia que el Ministerio Público tiene en indagatorias relacionadas a organizaciones criminales.

“Ver quién está detrás, el análisis de teléfonos, de dónde viene esa droga, porque no llegó sola. La droga específica, si es ketamina, es la que utilizan, por ejemplo, organizaciones criminales como Tren de Aragua. Entonces, en ese sentido, insisto, los llamados a conocer esta investigación, siempre, y no solamente en esto, siempre que se afecten delitos comunes, es el Ministerio Público. Hay que ir avanzando en ese sentido. No estamos en tiempo de guerra”, recalcó.