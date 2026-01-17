SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Caso Julia Chuñil: Fiscalía confirma que trabajos en domicilio se extenderán “hasta que sea necesario”

    Según la investigación del Ministerio Público, Julia habría sido asesinada al interior de su hogar por su hijo Javier Troncoso Chuñil, quien la habría agredido hasta provocarle la muerte, con la supuesta colaboración de otros familiares.

    Por 
    Sebastián Escobar F.

    La Fiscalía de Los Ríos confirmó este sábado que continúan las diligencias forenses al interior del domicilio de Julia Chuñil, donde se estableció que ocurrió el homicidio, en el marco de un operativo que busca levantar evidencia relevante y dar con el paradero de su cuerpo.

    La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, informó que este corresponde al cuarto día consecutivo de trabajo especializado en el sitio del suceso, con equipos de Carabineros y peritos del Laboratorio de Criminalística, enfocados tanto en el levantamiento de evidencia como en la búsqueda del cuerpo de la víctima. La persecutora precisó que las diligencias se desarrollan de manera planificada y continua, y que aún no concluyen.

    Consultada por la salida de bolsas con material desde una bodega del inmueble y por eventuales hallazgos, la fiscal evitó entregar detalles, señalando que las evidencias levantadas están siendo sometidas a análisis forense y que cualquier información será comunicada oportunamente. “Por el éxito del desarrollo de estas diligencias no las podemos revelar en este momento”, sostuvo.

    Esquivel reiteró que todo el domicilio y su entorno constituyen un punto de interés para la investigación, luego de que la Fiscalía lograra acreditar —y el tribunal ratificara— que el homicidio de Julia Chuñil ocurrió en ese lugar. En ese sentido, indicó que las labores se mantendrán “hasta que sea necesario”, dada la complejidad del terreno y la extensión del área que está siendo periciada.

    Contexto del caso e imputados

    Julia del Carmen Chuñil Catricura, de 73 años, desapareció el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. Su desaparición generó un amplio despliegue mediático y de organizaciones sociales, debido a que era conocida por su activismo en defensa del bosque nativo y por su rol como referente en la comunidad mapuche de la zona.

    Según la investigación del Ministerio Público, Julia habría sido asesinada al interior de su hogar por su hijo Javier Troncoso Chuñil, quien la habría agredido hasta provocarle la muerte, con la supuesta colaboración de otros familiares. Los hechos ocurrieron en la localidad rural de Huichaco, donde también se encontraban otros hijos, su exyerno y nietos menores de edad.

    La fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel, informó que tras la agresión, los imputados habrían ocultado el cadáver, quemado vestimentas y proporcionado información falsa a las autoridades. Durante la investigación se detectó que incluso se presentó una denuncia de presunta desgracia para desviar la atención.

    Hasta ahora, cuatro personas se encuentran formalizadas por homicidio calificado, encubrimiento y otros delitos asociados:

    Javier Troncoso Chuñil: imputado como autor principal del homicidio calificado. Actualmente en prisión preventiva.

    Pablo Troncoso Chuñil y Jeannette del Carmen Troncoso: imputados por su presunta participación en el encubrimiento del crimen; quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

    B.F.B.B., exyerno de Julia Chuñil, imputado por homicidio calificado y encubrimiento, detenido y formalizado por la Fiscalía.

    El proceso judicial está en curso, con un plazo de investigación de 90 días decretado por el tribunal de Los Lagos. La Fiscalía continúa trabajando con tecnología de georadar, drones y perros especializados para dar con el paradero del cuerpo de Julia Chuñil, cuya ubicación aún se desconoce.

    Organizaciones sociales y medioambientales han llamado a mantener todas las hipótesis abiertas, mientras la defensa de los imputados sostiene que no existen pruebas suficientes que confirmen su participación en los hechos.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
