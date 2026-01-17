SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Violencia intrafamiliar, denuncias y plegarias: el infierno de Julia Chuñil

    La Fiscalía estableció que la mujer atravesaba por una relación familiar marcada por la violencia física y las amenazas de su núcleo cercano. Varias veces alertó de esto en la iglesia evangélica a la que iba los jueves y domingos. Su calvario terminó el 8 de noviembre de 2024, cuando, según el Ministerio Público, uno de sus hijos la mató asfixiándola.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    “Mi vida en la casa es un infierno. Estoy amenazada de muerte por uno de mis hijos. Es mi vida o la de mi hijo”.

    No fueron pocos los momentos en que la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, y la abogada asistente, Daniela Ávila, pusieron el acento en la compleja vida familiar por la que estaba atravesando la mujer de 72 años, cuyo rastro se perdió el 8 de noviembre de 2024 y que levantó una intensa cruzada de búsqueda que llegó hasta La Moneda.

    En la formalización de los cuatro imputados del caso -sus hijos Pablo San Martín (53), Javier Troncoso (42) y Jeannette Troncoso (44) y su exyerno Bermar Bastías (52)-, que comenzó el jueves y finalizó el viernes, el Ministerio Público imputó a su propia familia por el homicidio y, luego, el ocultamiento del cuerpo de la mujer de origen mapuche.

    Según ese relato, reconstruido en base a la confesión de Bastías y otros medios de prueba, fue Javier Troncoso quien asfixió a su madre luego de golpearla. El sujeto, quien para la Fiscalía es un hombre violento y alcohólico, había llegado esa noche a la casa borracho y ofuscado. Chuñil se interpuso en el intento de Troncoso de robarle $ 220 mil a N.G.P., un anciano de 90 años -conocido como el “Chico Estéreo”- que reside en una casa emplazada en el mismo terreno donde los Chuñil levantaron su vivienda de madera y latas de zinc.

    Pablo, Jeannette y Bermar fueron testigos de la golpiza que se extendió tanto al interior como afuera de la casa, y habrían acordado no intervenir. Luego, según la imputación del Ministerio Público, Pablo y Javier tomaron el cuerpo y lo enterraron en un bosque aledaño, sus prendas las quemaron y sellaron un pacto de silencio.

    El hecho, ocurrido durante la noche del 8 de noviembre de 2024, vino a concluir una serie de episodios violentos a los que la mujer fue sometida por parte de su núcleo cercano, en lo que la Fiscalía define como “un contexto de violencia intrafamiliar crónico”, marcado por agresiones a Chuñil, tres homicidios cometidos en el lugar y amenazas entre los mismos hermanos.

    Según la enumeración que hizo la Fiscalía, esos homicidios ocurrieron en 2001 y Chuñil fue testigo; otro en 2014, cuando su otro hijo, José Luis, dio muerte a un vecino con una puñalada al interior de la casa y por el cual fue condenado a una pena de cárcel, y el tercero, el de la propia mujer mapuche de 72 años.

    El ente persecutor relató una serie de delitos ocurridos en esa vivienda. De acuerdo a los registros judiciales, los episodios violentos entre los hijos y la madre eran constantes y se remontan a 2016. Ese año, José Luis tuvo una causa por lesiones de violencia intrafamiliar (VIF) contra su hermano Javier. Este mismo sujeto cometió hechos similares con su madre en 2014 y su hermana en 2022.

    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    En ese marco fue que Chuñil afirmó que su vida era un calvario. Lo hizo en el primer semestre de 2024, seis meses antes de su desaparición, en la iglesia “del Señor la cual ganó por su sangre”, de Los Lagos. Hasta allí acudía la mujer periódicamente los jueves y domingos a orar en su culto evangélico y, según la Fiscalía, unas 15 personas fueron testigos de esa frase que acreditaría “amenazas previas, reales y reiteradas”. Además, para las investigadoras demuestra un “temor fundado y persistente”. Para fundamentar esta hipótesis, los fiscales presentaron un documento del Cesfam de Máfil con una consulta médica de 2024, donde se señala que la familia de Chuñil presentaba “riesgo alto” por situaciones VIF.

    Fue en ese templo donde, según dijo el testigo A.P.M. a Carabineros el 14 de noviembre de 2025, Chuñil se puso de pie y pidió una oración, “manifestando que estaba siendo amenazada por uno de sus hijos”. Pese a que no precisó a qué hijo se refería, no fue la primera vez que afirmaba esta idea entre sus hermanos de religión. “Doy las gracias a Dios y pido que oren por mí, ya que mi vida está en peligro tanto en el bosque y sus trayectos como además en mi casa, ya que tengo problemas graves con mi hijo”, dijo otro testigo de iniciales D.V.A. el 19 de noviembre de 2025, citando palabras de Chuñil. Para los investigadores, esa referencia sería para Javier, ya que era el único que se encontraba en la casa. José Luis Troncoso salió de la cárcel recién en noviembre de 2025.

    Otro testigo, de iniciales M.A.B., comentó algo parecido: “Al finalizar su plegaria manifestó de manera verbal y pública que estaba en un tremendo peligro con uno de sus hijos, lo que la tenía muy acomplejada, no especificando qué tipo de problema mantenía”. El pastor le habría dicho lo siguiente: “Hermana Julia, a lo mejor el Señor le está dando una nueva oportunidad a usted, para que se acerque a la iglesia y al Señor, y que vuelva a ser la hermana feliz de antes”.

    Fuentes del caso comentan que los vecinos valoraron la detención de los hermanos, debido a que eran conocidos por ser “violentos y tener problemas con el alcohol”.

    Sin embargo, la abogada de la familia, Karina Riquelme, rechaza esta idea y niega que Chuñil haya estado sometida a algún tipo de violencia constante. “Las afirmaciones de la fiscal fueron muy buenas frases comunicacionales, pero no corresponden con lo que hay en la carpeta de la investigación”, dijo Riquelme a La Tercera, quien insiste en que los hijos de Riquelme son “inocentes” y en la tesis de que la mujer se perdió cuando salió a mover unas vacas en el sector La Fritz.

    Javier Troncoso / Julia Chuñil

    Testimonios clave

    El anciano al que intentaron quitarle el dinero, quien fue encontrado el miércoles en condición de desnutrición y con heridas de golpes, entregó uno de los relatos clave para la Fiscalía. A Carabineros dijo que la fatal noche, Javier Troncoso llegó “bien borracho” y le puso un cuchillo puntiagudo en el cuello y le preguntó qué pasaría si lo mataba. Pero él, afirma, no aflojó: “En ese momento llegó Julia para defenderme, quien me abrazó, y Javier le dijo a su mamá: ‘No te metas o les va a pasar lo mismo a los dos’”.

    “Producto del forcejeo, el cuchillo se le cayó a Javier, instancia en que Julia aprovechó de tomarlo y lanzarlo hacia el patio. Después de eso, yo no quise salir más, siendo ese momento la última vez que vi con vida a la señora Julia”, agregó el testigo en su declaración.

    Bastías aportó a este relato justo después que lo detuvieran, el 15 de enero: “Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia, presionándola contra la pared de la bodega colindante al domicilio. Fue allí donde observé que la señora Julia cayó al suelo sin vida, producto de la asfixia”.

    “Siempre guardé silencio por el miedo que le tengo a Javier, ya que me ha golpeado en muchas ocasiones, especialmente cuando me encuentro bajo los efectos del alcohol. Además, nos amenazó de muerte en caso de que habláramos sobre lo ocurrido”, cerró en su testimonio.

    Un vecino, de iniciales E.C., afirmó escuchar ruidos durante la noche del 8 de noviembre que despertaron su atención. “En el instante en que me mantenía aún realizando labores en mi quesería, escuché una pelea que ocurrió en la casa de la señora Julia. Por los gritos, golpes en las paredes y el llanto de los hijos de Jeannette, estoy segura de que fue una pelea”, declaró.

    Formalización de los hijos de Julia Chuñil / Foto: CHV

    ¿Dónde está Julia Chuñil?

    Bastías, quien fue formalizado en calidad de encubridor del homicidio, quedó con arresto domiciliario nocturno. Javier Troncoso quedó en prisión preventiva, mientras que sus dos hermanos quedaron a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Valdivia el lunes, luego de que el tribunal no considerara la prisión preventiva para ellos y esto fuera apelado verbalmente por la Fiscalía.

    Hasta el cierre de esta edición, el cuerpo de Chuñil aún no había sido encontrado. Por la tarde, tras terminar la audiencia, la fiscal Esquivel llegó hasta el sector de la casa de Chuñil para encabezar las diligencias de búsqueda. “Nos encontramos frente al desafío de ubicar un cadáver que estaría oculto en un sector boscoso y denso”, afirmó. En el lugar, agregó, no se ha ubicado ninguna prenda ni un elemento personal.

    Esquivel, además, explicó que no podía dar certezas de que el cuerpo se encontrará en ese lugar, pero que las diligencias continuarán hasta resolver la extensa interrogante que se ha mantenido desde noviembre de 2024 hasta ahora: ¿Dónde está Julia Chuñil?

    Más sobre:Julia ChuñilFiscalíaLa Tercera Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente
    Chile

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile
    Tendencias

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    La reinvención de Coquimbo Unido tras su glorioso 2025
    El Deportivo

    La reinvención de Coquimbo Unido tras su glorioso 2025

    Entrevista con Juan Pablo Pareja: “Tener el Claro Arena es una ventaja competitiva que esperamos sostener”

    Joaquín Niemann blinda a la liga árabe en la disputa con el PGA Tour: “Soy un fiel creyente del LIV Golf”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones
    Cultura y entretención

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones

    Hesse Kassel, la banda que florece en el rock chileno: “Es como una rosa con espinas; es bello, pero igual es crudo”

    El talento silencioso de Rai García

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen
    Mundo

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha