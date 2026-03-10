SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía confirma fallecimiento de reo tras ser apuñalado en una riña al interior de la cárcel de Talca

    Junto con ello, en el Centro Penitenciario de Coronel reportaron la agresión a un gendarme por parte de un interno.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    María Catalina Batarce
    Imagen referencial. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La Fiscalía del Maule confirmó que un interno en la cárcel de Talca falleció tras ser apuñalado en una riña al interior del centro penitenciario.

    Se dio cuenta de los hechos, según información preliminar del caso, cerca de las 13.26 horas, cuando se solicita la salida de un reo para ser trasladado al Hospital Regional de Talca por presentar lesiones de carácter grave.

    Fue minutos antes que personal que cumple funciones en la Cestería de Población Penal efectúa un llamado radial solicitando refuerzo, debido a que se estaría generando una riña entre reos del sector.

    El interno, que se encontraba condenado por el Juzgado de Garantía de Temuco y Villarrica por el delito de robo en lugar habitado, falleció a pesar de los esfuerzos médicos. En relación con lo anterior, se logra identificar al interno agresor, quien mantiene condena por los delitos de receptación y robo en lugar habitado.

    Agresión a gendarme

    Por otro lado, en el Centro Penitenciario de Coronel se registró la agresión a un capitán de Gendarmería que se encontraba realizando el desencierro de los internos.

    La situación se desarrolló cerca de las 14.10 horas, cuando un interno -condenado por los delitos de falta de respeto a la autoridad pública, robo con violencia y maltrato de obra a gendarme- se escabulle entre los demás reclusos con la intención de salir de la dependencia.

    Cuando el funcionario de Gendarmería se da cuenta de la situación, detiene al reo, quien se altera y procede a autoinferirse heridas cortantes con una Gillette. Posteriormente, se abalanza sobre el gendarme, el cual le infiere una herida cortante en el brazo izquierdo.

    Tras ello, contiene al recluso, para luego derivarlo hacia el Hospital Penal para la atención médica, donde realiza desórdenes y amenazas de atentar contra su vida. Personal procede a reducirlo y tomar medidas de seguridad.

    Paralelamente, el oficial agredido es derivado al Hospital Penal para luego ser derivado de forma urgente al Hospital de Carabineros.

    Más sobre:TalcaGendarmeríaReoApuñalado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fracionamineto Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector

    Gobierno presenta proyecto de ley que establece autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública

    Vicesecretario de Estado de EE.UU. ad portas de viajar a Chile por cambio de mando: “Es un honor iniciar una nueva etapa en nuestra relación”

    Lollapalooza 2026: Delegación Presidencial RM da el vamos y transporte público programa extensiones horarias

    Las tres medidas urgentes que el expresidente de Colombia Iván Duque recomendó a Kast

    Lundin Mining aumentará su participación en mina Caserones y en importante proyecto de oro y cobre en Chile

    Lo más leído

    1.
    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    2.
    Balance al gobierno de Boric: informe de Horizontal concluye resultados mayoritariamente negativos en su gestión

    Balance al gobierno de Boric: informe de Horizontal concluye resultados mayoritariamente negativos en su gestión

    3.
    Fiscalía da a conocer chats de Hermosilla y Guerra sobre causa contra Chadwick por el 18-O y gestión por Héctor Espinosa

    Fiscalía da a conocer chats de Hermosilla y Guerra sobre causa contra Chadwick por el 18-O y gestión por Héctor Espinosa

    4.
    El crimen de una mujer de 26 años que impactó a Quinta Normal y activó vigilancia de seguridad para alcaldesa Delfino

    El crimen de una mujer de 26 años que impactó a Quinta Normal y activó vigilancia de seguridad para alcaldesa Delfino

    5.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Gobierno presenta proyecto de ley que establece autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública
    Chile

    Gobierno presenta proyecto de ley que establece autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública

    Vicesecretario de Estado de EE.UU. ad portas de viajar a Chile por cambio de mando: “Es un honor iniciar una nueva etapa en nuestra relación”

    Lollapalooza 2026: Delegación Presidencial RM da el vamos y transporte público programa extensiones horarias

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fracionamineto Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector
    Negocios

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fracionamineto Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector

    Las tres medidas urgentes que el expresidente de Colombia Iván Duque recomendó a Kast

    Lundin Mining aumentará su participación en mina Caserones y en importante proyecto de oro y cobre en Chile

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile
    Tendencias

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Champions League: Liverpool cae por la mínima en su visita a Galatasaray y deja todo abierto para la vuelta de octavos
    El Deportivo

    Champions League: Liverpool cae por la mínima en su visita a Galatasaray y deja todo abierto para la vuelta de octavos

    En vivo: Barcelona visita a Newcastle por los octavos de final de la Champions League

    Los números condenaron a Paqui: las cifras y récords negativos que sellaron la salida de Francisco Meneghini de la U

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Pablo Escobar desde la óptica de su hijo: mira el trailer de nueva serie que debutará en abril
    Cultura y entretención

    Pablo Escobar desde la óptica de su hijo: mira el trailer de nueva serie que debutará en abril

    “Para quedar como handroll”: Piare con P llega a Gran Arena Monticello tras triunfar en Viña

    La destacada DJ Amie Lens regresa a Chile

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos
    Mundo

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo