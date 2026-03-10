Fiscalía confirma fallecimiento de reo tras ser apuñalado en una riña al interior de la cárcel de Talca

La Fiscalía del Maule confirmó que un interno en la cárcel de Talca falleció tras ser apuñalado en una riña al interior del centro penitenciario.

Se dio cuenta de los hechos, según información preliminar del caso, cerca de las 13.26 horas, cuando se solicita la salida de un reo para ser trasladado al Hospital Regional de Talca por presentar lesiones de carácter grave.

Fue minutos antes que personal que cumple funciones en la Cestería de Población Penal efectúa un llamado radial solicitando refuerzo, debido a que se estaría generando una riña entre reos del sector.

El interno, que se encontraba condenado por el Juzgado de Garantía de Temuco y Villarrica por el delito de robo en lugar habitado, falleció a pesar de los esfuerzos médicos. En relación con lo anterior, se logra identificar al interno agresor, quien mantiene condena por los delitos de receptación y robo en lugar habitado.

Agresión a gendarme

Por otro lado, en el Centro Penitenciario de Coronel se registró la agresión a un capitán de Gendarmería que se encontraba realizando el desencierro de los internos.

La situación se desarrolló cerca de las 14.10 horas, cuando un interno -condenado por los delitos de falta de respeto a la autoridad pública, robo con violencia y maltrato de obra a gendarme- se escabulle entre los demás reclusos con la intención de salir de la dependencia.

Cuando el funcionario de Gendarmería se da cuenta de la situación, detiene al reo, quien se altera y procede a autoinferirse heridas cortantes con una Gillette. Posteriormente, se abalanza sobre el gendarme, el cual le infiere una herida cortante en el brazo izquierdo.

Tras ello, contiene al recluso, para luego derivarlo hacia el Hospital Penal para la atención médica, donde realiza desórdenes y amenazas de atentar contra su vida. Personal procede a reducirlo y tomar medidas de seguridad.

Paralelamente, el oficial agredido es derivado al Hospital Penal para luego ser derivado de forma urgente al Hospital de Carabineros.