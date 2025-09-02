Fiscalía de Atacama investiga procedimiento de la PDI en peaje en que falleció una mujer que transportaba droga

La Fiscalía de Atacama está investigando un procedimiento policial desarrollado la madrugada de este martes en el sector del peaje ubicado entre Copiapó y Caldera que culminó con una mujer fallecida.

En el lugar, un vehículo que transportaba droga en dirección al sur del país fue sorprendido por funcionarios de la Policía de Investigaciones y se generó una dinámica en que murió una de las ocupantes del vehículo cargado con sustancias ilícitas producto de una herida a bala.

De acuerdo con los antecedentes los hechos ocurrieron cerca de las 02.00 horas cuando por causas que son materia de investigación la policía hizo uso de sus armas de servicio en contra de un vehículo en que se movilizaban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres.

El vehículo detuvo su marcha kilómetros más al norte.

Hasta ese sector llegó la fiscal jefa de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de Atacama, Paula Barrueto, junto a miembros del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y detectives de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI a quienes dio instrucciones para investigar el deceso y la dinámica en que ocurrieron los disparos.

“Las diligencias ordenadas por la Fiscalía buscan establecer precisamente cómo ocurrió la agresión fatal con arma de fuego y los momentos previos a su uso. Todo lo cual será agregado a la carpeta de esta causa en que, además, se tomarán declaraciones a todos los involucrados y testigos de lo ocurrido”, detalló la fiscal Barrueto.

La persecutora solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal para proceder con el levantamiento del cuerpo que será sometido a los peritajes respectivos y la autopsia de rigor.

Respecto de la droga, la fiscal Barrueto indicó que el cargamento fue incautado por funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, y que se concretó la detención de otras seis personas por la comisión de este delito, tres de ellos ocupantes de una camioneta que cumplía tareas de cobertura.