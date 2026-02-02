Fiscalía de Los Ríos investiga tercer homicidio ocurrido en cárcel de Valdivia este año

La Fiscalía de Los Ríos investiga un homicidio con arma blanca ocurrido la mañana de este lunes en el Complejo Penitenciario de Valdivia.

Se trata del tercer crimen de este tipo registrado en lo que va del año en el penal.

El hecho tuvo lugar en el módulo 54, afectando a un interno de nacionalidad chilena que se encontraba cumpliendo condena por el delito de homicidio.

La situación fue informada por Gendarmería a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, que instruirá diligencias de investigación a la Brigada de Homicidios de la PDI para el esclarecimiento de los hechos y la identificación del autor o los autores.

El fiscal de turno dispuso que el Servicio Médico Legal (SML) realice la autopsia para determinar la causa de muerte bajo el Protocolo de Minnesota, utilizado cuando una persona fallece mientras se encuentra bajo custodia de agentes del Estado.