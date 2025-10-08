SUSCRÍBETE
Nacional

Fiscalía desarrolla investigación reservada por supuestas amenazas al presidente de la Corte Suprema

Ricardo Blanco citó a un pleno extraordinario del máximo tribunal este miércoles para informar a los ministros sobre la situación. Desde el gobierno, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, descartó que se trate de una amenaza verídica.

José NavarretePor 
José Navarrete
Karin Pozo/Aton Chile KARIN POZO/ATONCHILE

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, citó para la mañana de este miércoles a un pleno extraordinario del máximo tribunal con la finalidad de informar a los ministros sobre las amenazas en su contra que investiga el Ministerio Público.

“El señor presidente convocó a un pleno extraordinario con el objeto de poner en conocimiento de todos los ministros de esta situación. Hay una investigación reservada que se está llevando por el Ministerio Público, de la cual no tenemos ninguna información, no hemos preguntado nada”, explicó la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo.

Melo indicó que la máxima autoridad del Poder Judicial convocó al pleno para socializar la situación, entregar antecedentes e informar sobre de las medidas de seguridad que mantiene.

“Y, por supuesto, nosotros conversamos del tema, pero no hemos adoptado ningún acuerdo ni nada más, sino que solamente tomar conocimiento”, precisó la ministra.

La portavoz de la Corte Suprema manifestó que existe una preocupación natural por esta situación, atendiendo además que Blanco “es la tercera autoridad del país”.

“Nuestro presidente es una autoridad relevante en nuestro sistema democrático y republicano. Por lo tanto, cualquier amenaza a su respecto es un tema para preocuparse, no solamente nosotros, sino que toda la ciudadanía, entiendo yo. No podemos estar frente a situaciones de este tipo cotidianamente y más aún cuando se trata de una autoridad de la relevancia que él tiene”, puntualizó.

Gobierno advierte por posible intento de provocar conmoción

Consultado al respecto en la Región de Tarapacá, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó el contexto de la denuncia, asegurando que era “conveniente para la tranquilidad pública entregar algunos antecedentes”.

“Hace algunas semanas un tercero habría informado a través de un ministro de Corte que existía probablemente un plan que atentaría contra altas autoridades públicas. Esa información fue recepcionada por quien les habla, como ministro de Seguridad, se coordinó con las policías y esa información, en consecuencia, dada sus características, se denunció al Ministerio Público", detalló la autoridad de gobierno.

Cordero precisó que se reforzó la seguridad del presidente de la Corte Suprema y otras autoridades.

“La investigación se encuentra en curso. Sin embargo, de los antecedentes que dispone el gobierno en la actualidad, hasta ahora no existe ningún antecedente objetivo sobre una real amenaza en esos términos. Lo que sí hay es de un tercero que aparentemente dispone de una información que se ha negado a entregarle a las policías. Y yo quiero advertir públicamente quien disperse rumores sobre la afectación a autoridades siendo falsa, comete delito. Y quien por esa vía quiere provocar conmoción pública y desestabilización de las instituciones, afecta seriamente el funcionamiento del sistema democrático", advirtió.

El ministro indicó que la información que dispone el Ejecutivo apunta a “una persona que entrega una aparente comunicación a otra de que existe un plan criminal con una lista”.

“Esa persona no ha querido declarar y se ha resistido a entregar esa información. Toda la otra información policial e inteligencia que dispone el Estado de Chile sobre este punto señala que esa información no es cierta. Pero como se ha hecho una denuncia que hemos debido hacer nosotros y poner en movimiento el sistema de enjuiciamiento criminal, hemos tenido que adoptar dos cosas: la primera, informar al Ministerio Público para que lleve a cabo su investigación y la segunda, reforzar las medidas de seguridad de las autoridades", expuso el secretario de Estado.

