Nacional

Fiscalía formalizó a seis imputados extranjeros por secuestro a empresario en Quilicura

Tres sujetos quedaron en prisión preventiva, mientras que dos menores de edad fueron ingresados a internación provisoria y un imputado quedó bajo arresto domiciliario. Los sujetos mantenían vínculo familiar. Los investigadores mantienen diligencias para ubicar a otros involucrados.

Juan Pablo Andrews 
Juan Pablo Andrews
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Un fuerte operativo policial se realizó durante la mañana de este miércoles para el traslado de cuatro imputados por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani.

Los sujetos se encontraban detenidos en la 3° Comisaría de Santiago y fueron movilizados a eso de las 8.30 en una caravana de Carabineros hasta el Centro de Justicia. Se trata de una inédita comitiva dispuesta, comentan fuentes policiales, por la gravedad del hecho y que responde a una medida de seguridad para imputados por uno de los delitos que ha generado más preocupación en las autoridades.

El operativo policial se dio casi en simultáneo a una masiva redada ejecutada por la Policía de Investigaciones y Carabineros en un edificio ubicado en la comuna de Independencia, donde también se movilizaron para esclarecer investigaciones relacionadas a secuestros.

En total, hasta ahora, son seis las personas imputadas por el rapto de Cantergiani, un hecho ocurrido el 7 de agosto a eso de las 10.40 en las afueras de Ceroplas, la empresa donde se desempeña ubicada en Quilicura. Ese día, un grupo de cuatro sujetos abordaron al empresario de 63 años y lo ingresaron a la fuerza a un vehículo para trasladarlo hasta otro punto de la capital. Luego, los secuestradores pidieron $ 300 millones. La víctima fue liberada al día siguiente tras el pago de $ 80 millones. Fue encontrado en Puente Alto.

Vínculo familiar de los secuestradores

En una audiencia, donde no se permitió el ingreso de la prensa y se realizó bajo completo hermetismo, el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Jorge Carmona, formalizó a dos mujeres venezolanas (una de 16 años) y cuatro hombres, tres venezolanos y un colombiano (uno de 15 años).

El persecutor imputó los delitos de secuestro extorsivo, receptación de vehículo, receptación de especies, tenencia de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones.

Tres imputados venezolanos quedaron en prisión preventiva, mientras que los dos adolescentes, en internación provisoria. Por último, el sujeto colombiano quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

El fiscal Carmona explicó que “este es un delito que parte con la retención mediante amenaza e intimidación de una víctima en la comuna de Quilicura. Posteriormente, hay un traslado a un segundo punto, desde donde hacen contacto con la familia de la víctima. Se exige el rescate y pago de una suma de dinero y especies”.

Luego, una vez entregado el dinero, dijo el persecutor, la víctima fue transportada hasta un último punto, donde fue recuperada por Carabineros. Ese último lugar fue clave para que los policías detuvieran a los imputados.

De acuerdo al Ministerio Público, los primeros cuatro detenidos son quienes tienen mayor implicancia en el delito. “Participaron tanto en la organización, seguimiento, colaboración, vigilancia y resguardo del sitio del suceso al momento de la retención de la víctima. Posteriormente, organizaron el traslado y la recepción y acopio del dinero”, dijo el persecutor. Por otro lado, los detenidos del lunes se encargaron de “la misión del resguardo” del dinero.

Carmona explicó por qué un sujeto quedó con arresto domiciliario nocturno que, de hecho, fue la medida solicitada por el Ministerio Público: “Actualmente se están haciendo más diligencias investigativas. En este caso, esta persona es detenida al interior de este domicilio (donde se iba a acopiar el dinero). Por ahora, las diligencias que mantenemos lo sitúan con una participación menor en el funcionamiento de esta organización”. En ese departamento era donde se iba a hacer la repartija del botín.

Por último, el fiscal comentó la relación entre los imputados: la mujer adulta es madre de la adolescente, mientras que uno de los últimos detenidos es pareja de la menor de edad. Asimismo, el colombiano que quedó con arresto domiciliario nocturno es pareja de la mujer adulta.

Uno de los imputados, concluyó el fiscal, se encargó de seguir al empresario y estudiar el punto donde se iba a ejecutar el delito. Luego, tenía la misión de dar aviso a los demás autores. Aún podría haber nuevos detenidos por este caso, ya que quedan diligencias pendientes, anunció Carmona. El tribunal fijó 120 días de investigación.

