Fiscalía indaga muerte de interna de Complejo Penitenciario de Valdivia

La Fiscalía de Los Ríos indaga el deceso de una interna del Complejo Penitenciario de Valdivia.

La Unidad de Flagrancia de la entidad persecutora dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer el hecho.

Además, se decidió que el Servicio Médico Legal de Valdivia realice la autopsia conforme al protocolo de Minnesota para investigar muertes bajo custodia estatal.

La interna, de 29 años, cumplía una medida cautelar de prisión preventiva en el recinto carcelario.

Fuentes del penal apuntan a que se habría quitado la vida anoche y dejado una carta para dar cuenta de su decisión.

En la misma cárcel, este año se han registrado al menos tres homicidios, en tiempos en que Gendarmería enfrenta una dura crisis con funcionarios detenidos por corrupción, fuga de dos reos y liberaciones erróneas.

Por los errores, desde el gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reconoció que no descartan la posibilidad de un “sabotaje” vinculado a la voluntad de traspasar el organismo penitenciario a la cartera de Seguridad.

