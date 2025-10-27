Fiscalía indaga “pasada de cuenta” por narcotráfico: los detalles del hallazgo de Krishna Aguilera

El fin de semana recién pasado fue clave en la investigación por la desaparición de Krishna Aguilera. Durante la tarde, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cuatro personas que para los investigadores tuvieron distintos grados de participación en lo que hoy la Fiscalía Metropolitana Occidente indaga como un secuestro con homicidio.

Los detenidos forman parte del núcleo cercano de Juan Beltrán, el primer detenido por el caso: un sujeto que para los investigadores es un conocido narcotraficante de San Bernardo que reclutaba mujeres jóvenes para vender drogas. Los aprehendidos del viernes fueron identificados como Rosa Oñate, una menor de edad de 17 años (hija de Oñate) de iniciales K.G., Ignacio Escobedo y Jordan Pinto. Este último habría sido el primero en confesar que Aguilera estaba muerta y que su cuerpo había sido dejado en la ladera de un cerro. Pero sin entregar mayores detalles.

Según fuentes vinculadas al caso, los presuntos implicados mantuvieron un pacto de silencio que se fue quebrando al pasar los días. De hecho, hasta ahora, Beltrán, quien se mantiene en prisión preventiva en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), no ha confesado su autoría en el crimen.

Un sexto imputado cayó el domingo, quien fue identificado como José Montecinos Contreras. Este último, de oficio panadero y cuyo cerco policial se fue achicando tras la detención de los cuatro del viernes, fue quien entregó las últimas coordenadas para dar con el cuerpo. Eso sí, la PDI se encontraba en los últimos días buscando en ese mismo sector .

“En la madrugada del hoy (domingo) se pudo concurrir por parte de la PDI hasta Caleta de Tango, sector Catemito, en la ladera de un cerro se encontró el cuerpo sin vida de Krishna, en un sitio que estaba preparado para esos fines ”, dijo el domingo el fiscal regional Occidente Marcos Pastén.

Según Pastén, los cinco últimos detenidos operaban en distintos grados y labores para Beltrán en el negocio del tráfico de drogas. En ese clan, tal como en el pasado ocurrió con Krishna, la menor de edad mantenía una relación con Beltrán.

Krishna Aguilera

“Un crimen planificado”

Fue el sábado 4 de octubre cuando Juan Beltrán y Krishna Aguilera fueron juntos a una discoteca del barrio Bellavista . El hombre de 44 años y la joven de 19, quien en el pasado habían tenido una relación sentimental, permanecieron en esa disco hasta casi las 4.00. Pero para los persecutores en ese momento, el imputado ya tenía en mente el destino de la mujer.

Beltrán volvió a su comuna en su vehículo a eso de las 4.00 Pasó por fuera de la casa de Aguilera cerca de esa hora, lo que quedó registrado en las cámaras del lugar. Pero, según la policía, a su casa no volvió hasta el mediodía del domingo 5. Fue en ese lapso de tiempo donde se habría producido el crimen y también el contacto que habría mantenido con los otros imputados.

“Esto fue un secuestro con homicidio, fue planificado. Esto no fue una situación azarosa, esto no fue un crimen pasional, no fue circunstancial ni un accidente. Esto fue un crimen que venía siendo planificado desde hacía un tiempo por Juan Beltrán y por su círculo cercano ”, detalló Pastén.

Según fuentes cercanas al caso, la joven fue encontrada enterrada, atada de pies y manos, y con signos de algunas lesiones en el cuello. Si bien los investigadores se encontraban a la espera de la autopsia para determinar la causa de muerte, preliminarmente se trataría de una asfixia.

Juan Beltrán / Krishna Aguilera

Una de las hipótesis que maneja la Fiscalía es que el crimen responde a “una pasada de cuenta” por un “soplo” que habría realizado Aguilera a otra banda de narcotraficantes del sector, que se materializó en una quitada de droga, o mexicana, de la cual Beltrán fue víctima.

Sin embargo, las mismas fuentes señalan que uno de los testigos afirmó ante los investigadores que la idea no era dar muerte a la joven, sino que “darle un escarmiento” y que el acto se escapó de las manos. Allí, conocedores de la causa, sostienen que la menor de edad detenida y actual pareja de Beltrán sentía “celos” de la víctima.

Este martes los cinco nuevos imputados serán formalizados en el Juzgado de Garantía de San Bernardo. La Fiscalía también contemplaba reformalizar a Beltrán, quien en una primera instancia había sido imputado por los delitos de secuestro, lesiones leves a funcionarios PDI y obstrucción a la justicia. Ahora, a la vista del hallazgo del cuerpo y de los testimonios de los últimos detenidos, deberá enfrentar a la justicia por secuestro con homicidio.