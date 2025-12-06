La unidad Sacfi de la Fiscalía Regional de Antofagasta logró penas que totalizan 45 años de cárcel para una banda dedicada al robo de camionetas mineras, responsable de al menos ocho delitos cometidos entre 2023 y 2024 en distintos sectores de la ciudad.

El grupo, compuesto por cinco chilenos mayores de edad, operaba de manera organizada para sustraer vehículos Toyota Hilux rojos, los cuales eran ubicados en la vía pública y robados mediante ruptura de lunetas e intervención de sus sistemas de encendido.

Según estableció la sentencia, los condenados, Cornelio Ismael Tapia Toledo, Jesús Fernando Vicencio Ossandón, Alejandro Ignacio Sanhueza Panta, Bastián Richardy Valenzuela Tapia y Bastián Alejandro Caimanque Pereira, actuaban junto a otros sujetos no identificados, conformando una asociación delictiva orientada exclusivamente al robo de este tipo de vehículos.

La investigación permitió determinar su participación a través de vigilancias discretas, análisis de videos y redes sociales, además de escuchas telefónicas realizadas por el SEBV de Carabineros bajo dirección de la Fiscalía Saccfi.

Fiscalía logra 45 años de cárcel para banda que robaba camionetas mineras en Antofagasta JAVIER TORRES/ATON CHILE

El trabajo conjunto entre Fiscalía y Carabineros permitió acreditar ocho robos perpetrados entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, cometidos de manera conjunta o separada por los distintos integrantes de la organización.

Con estos antecedentes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a los cinco acusados por el delito de asociación delictiva, imponiendo penas de 4 años de presidio para Tapia Toledo y Vicencio Ossandón; 2 años para Sanhueza Panta y Valenzuela Tapia; y 61 días de reclusión para Caimanque Pereira.

A ello se suman condenas adicionales por los robos acreditados: Tapia Toledo recibió 10 años de cárcel y Vicencio Ossandón otros 8 años; Sanhueza Panta y Valenzuela Tapia fueron sentenciados a 6 años cada uno; y Caimanque Pereira a 3 años y 1 día, pena que cumplirá bajo libertad vigilada intensiva.

La fiscal Andrea Díaz destacó la calidad del trabajo investigativo realizado junto al SEBV, que permitió precisar la participación de cada uno de los imputados. Las defensas disponen ahora de un plazo legal para presentar recursos contra la resolución del tribunal.