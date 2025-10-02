SUSCRÍBETE
Nacional

Prisión preventiva para “El Fresa”, el venezolano extraditado de EE.UU. por el crimen de Ronald Ojeda

Edgar Benítez Rubio -uno de los cinco venezolanos vinculados al Tren de Aragua que fueron extraditados desde EE.UU. hacia Chile- habría sido el encargado de proveer el vehículo donde fue transportado Ojeda.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
El exteniente Ronald Ojeda y Edgar Benítez Rubio, alias "El Fresa".

Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó este miércoles Edgar Benítez Rubio, alias “El Fresa”, vinculado al secuestro y homicidio del exteniente venezolano, Ronald Ojeda.

Benítez Rubio -uno de los cinco ciudadanos venezolanos vinculados al Tren de Aragua que fueron extraditados desde Estados Unidos hacia Chile- habría sido el encargado de proveer el vehículo donde fue transportado Ojeda, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, que lo posiciona como integrante de la facción “Piratas de Aragua”.

Está acusado de secuestro con homicidio por el caso Ojeda, además de asociación criminal y receptación de vehículo.

Tras la audiencia, el fiscal regional coordinador ECOH, Héctor Barros, valoró que el tribunal “acogió los antecedentes expuestos por el Ministerio Público y por los querellantes, en orden a dar por establecida la existencia, en este caso, del delito de asociación ilícita respecto de Edgar Benítez Rubio, pero también el delito de secuestro con homicidio (de Ronald Ojeda) y la receptación del vehículo en el cual, finalmente, la víctima fue secuestrada”.

Asimismo, relevó que “la contribución que él hace en la organización, a juicio nuestro, de vital importancia, toda vez que es quien entrega el vehículo con el cual se secuestra a la víctima. Pero no solo eso, sino que también en su poder mantiene dos otros vehículos que participan en una serie de secuestros”.

De acuerdo con el persecutor -que logró la cauteler junto a Álex Cortéz, fiscal jefe ECOH Metropolitano- “El Fresa” tiene vínculos con varios de los integrantes de la organización que protagonizaron el plagio a Ojeda.

“Tiene vinculación con Rafael Gámez Salas -conocido como “El Turco”-, “que es líder de esta organización, que también está detenido en Estados Unidos, al igual como fue detenido él, y está también en proceso de extradición. Por lo tanto, él (Benítez) mantiene conexiones no solo con un imputado, sino que con muchos imputados y es gracias también a las conversaciones que él mantiene junto a otro imputado, que es Yolvi González, es cómo se va estableciendo el historial de hechos que van ocurriendo no solo a partir del día 21, que es cuando se produce el secuestro con homicidio, sino que es anterior a esta fecha y también da cuenta cuál es el modus operandi que tiene y quiénes son los partícipes y la utilización de vehículos dentro de la organización”, relevó.

Al respecto, el fiscal Barros sostuvo que Edgar Benítez arriesga presidio perpetuo calificado por los tres delitos por los que fue formalizado.

Hasta el momento, suman 13 los imputados privados de libertad por la causa de Ronald Ojeda y 26 los detenidos por su participación en la organización criminal “Piratas de Aragua”.

Ingeso a cárcel de alta seguridad

Esta misma jornada, “El Fresa” y los otros cuatro extraditados desde Estados Unidos ingresaro al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas).

Otros de los detenidos es Jesús Alberto Golding Escalona, indagado por delitos de trata de personas para explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro. El sujeto está vinculado al llamado “Tren del Desastre” en una investigación de la Fiscalía de Antofagasta.

Asimismo, Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero, requerido por el delito de homicidio calificado en Coquimbo; Miguel Eduardo Oyola Jiménez, investigado por secuestro extorsivo y asociación ilícita en Tarapacá, y Gregoris José Cortez Fernández, imputado por homicidio calificado en la Región del Biobío.

