    Encarcelan a tres imputados vinculados a banda “Los Wayans” por tráfico de drogas y asociación ilícita

    Con esta resolución, ya son 15 las personas que se encuentran en prisión preventiva en esta causa, que ha permitido la incautación de casi dos toneladas de droga, además de armas de fuego vinculadas a la operación de la banda.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fiscalía logra prisión preventiva para tres imputados vinculados a banda "Los Wayans" por tráfico de drogas y asociación ilícita DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Fiscalía Metropolitana Sur obtuvo la prisión preventiva para tres imputados formalizados por los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita, en el marco de una investigación contra la banda denominada “Los Wayans”. Entre los formalizados se encuentran la pareja y el hermano del líder de la organización criminal, además del conductor de la estructura delictual.

    Con esta resolución, ya son 15 las personas que se encuentran en prisión preventiva en esta causa, que ha permitido la incautación de casi dos toneladas de droga, además de armas de fuego vinculadas a la operación de la banda.

    El fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Sur, Milibor Bugueño González, explicó que la relevancia de esta formalización radica en que la investigación apunta directamente a la cúpula de la organización.

    Fiscalía logra prisión preventiva para tres imputados vinculados a banda “Los Wayans” por tráfico de drogas y asociación ilícita DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “El día de hoy se formalizó a tres imputados por el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas, además de delitos de tráfico de drogas, de la banda denominada Los Wayans, causa en donde además ya hay 15 sujetos en prisión preventiva por distintos delitos de tráfico de drogas, con casi dos toneladas de droga incautada y distintas armas de fuego”, señaló.

    El persecutor agregó que el foco de la investigación es profundizar la persecución penal por asociación ilícita, más allá de los delitos base. “La importancia justamente de esta formalización el día de hoy es que se está apuntando a los líderes de la banda y seguir la causa por asociación ilícita y no solamente por los delitos base”, indicó.

    Tras los argumentos presentados por la Fiscalía, el tribunal dio por acreditados los hechos y los presupuestos de participación de los imputados, decretando la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.

