    Fiscalía presenta acusación contra Monsalve y se abre plazo para audiencia de preparación de juicio

    Hasta el cierre de esta edición el escrito del Ministerio Público aún no era proveído por el tribunal. Con esto los investigadores dan un paso más para acercarse el juicio. Fuentes de la causa comentan que las penas que solicitarán los persecutores suman más de 10 años de presidio.

    Juan Pablo Andrews 
    Juan Pablo Andrews
    MARIO TELLEZ

    Horas antes de que agotara el plazo de 10 días, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte subió a la oficina virtual del Poder Judicial el escrito con la acusación contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

    Es con ese escrito que el Ministerio Público realiza una relación entre los hechos atribuidos a la responsabilidad del acusado, la calificación jurídica de los delitos y la participación que se le atribuye. Es ahí también donde la Fiscalía hace la solicitud de la pena que pide para Monsalve.

    Fuentes de la investigación sostienen que hace varios días que la acusación estaba lista y que la Fiscalía pediría 10 años por el delito de violación y cuatro por el de abuso sexual contra la exsubalterna de la Subsecretaría del Interior que lo denunció. El documento de la acusación, al cierre de esta edición, aún no era proveído por el tribunal.

    Esa condena, en caso de que el Tribunal Oral en Lo Penal condene a Monsalve y que se traduzca en cárcel efectiva, deberá ponderar los seis meses que Monsalve estuvo en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber y los siete que lleva cumpliendo arresto domiciliario total en su domicilio de Viña del Mar.

    Con todo, el plazo de diez días que la Fiscalía tenía para presentar la acusación también corrió para la defensa. Esto es porque en ese período el defensor Público Víctor Providel podía presentar una solicitud para reabrir la investigación, lo cual, según ha podido confirmar este diario, era una de las pretensiones de Monsalve.

    Nuevo escenario

    Con la acusación presentada, comienza a correr un nuevo plazo legal. Se trata de la fijación que ahora debe hacer el Séptimo Juzgado de Garantía para una audiencia de preparación de juicio oral. De acuerdo con las normas procesales, esto no puede ocurrir antes de 25 días ni tampoco después de 35.

    Será ahí, en caso de que se confronten tanto la acusación con la solicitud de reapertura, donde el tribunal eventualmente discuta un nuevo plazo de investigación. En suma, entre nuevas audiencias y plazos, el juicio podría iniciarse recién en marzo. A todo eso se suma también la opción de que la parte querellante, que representa la abogada María Elena Santibáñez, también presente una acusación.

    Ni de la Fiscalía ni de la Defensoría Penal Pública quisieron entregar un comentario para esta nota.

    Quienes saben del caso comentan que antes de que Armendáriz comunicara el cierre de la investigación, es decir en las últimas semanas, el caso se ha reactivado. Es así como exintegrantes del gabinete de Manuel Monsalve volvieron a prestar testimonios ante los fiscales.

    Justamente esta era una de las solicitudes que había pedido la defensa, quienes se quejaban de que en sus declaraciones previas no se resolvieron todas las interrogantes en torno a la denunciante.

    Sin embargo, otro punto que para el exsubsecretario no está resuelto gira en torno a nuevas declaraciones de los trabajadores del Ají Seco Místico, restaurante donde se dio origen a los delitos por los cuales el otrora hombre fuerte del gobierno se encuentra enfrentando a la justicia.

