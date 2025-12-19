Fiscalía responde a cuestionamientos de defensa de Chadwick en investigación de lesa humanidad por estallido social

Esta semana la defensa del exministro del Interior, Andrés Chadwick, ingresó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, una solicitud de audiencia de cautela de garantías en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público en presuntos delitos de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.

El requerimiento de los abogados Samuel Donoso y Gabriel Campos era para solicitar un pronunciamiento del tribunal respecto a las actuaciones de la Fiscalía Regional de Antofagasta, la cual tiene a cargo desde enero de 2024 la indagatoria.

En el escrito, los abogados de Chadwick plantean que “ por decisiones administrativas el Ministerio Público ha dificultado la entrega expedita de la copia íntegra y actualizada de la carpeta de investigación en las formas que se expondrá en la audiencia fijada al efecto“, así como también “inexplicablemente las respuestas a solicitudes de reunión con el fiscal titular pedidas por este interviniente“.

Todo lo anterior, a juicio de los abogados, " impiden a mi representado ejercer debidamente su derecho a defensa , de acuerdo a lo que será expuesto oportunamente".

La respuesta de la Fiscalía

Consultados al respecto, desde la Fiscalía Regional de Antofagasta, encabezada por el fiscal Juan Castro Bekios, comentaron a La Tercera que “las copias de la carpeta investigativa solicitadas, se encuentran disponibles para retiro, a lo menos, desde el mes de marzo de este año, situación que está en conocimiento de la defensa”.

En esa línea, explicaron que “ el retiro de dichas copias, debe realizarse conforme al instructivo dictado en octubre de 2024, por la Fiscalía Nacional, esto es, de manera presencial por la defensa acreditada , quien debe facilitar un dispositivo nuevo para la carga digital de los archivos”.

Respecto a las solicitudes de reuniones a las que apuntó la defensa del exministro del Interior, desde el ente persecutor afirmaron que “el fiscal asignado a la causa, Cristian Aguilar, ha sostenido al menos tres reuniones con los abogados del señor Chadwick, e incluso está prevista una próxima reunión para este lunes 22 de diciembre”.

Fiscal Juan Castro Bekios.

Por lo mismo, desde el organismo encabezado por Castro Bekios descartaron que “decisiones administrativas -como dicen los abogados de la exautoridad- ”hayan dificultado la entrega expedita de las referidas copias, como también que se hayan dilatado ‘inexplicablemente las respuestas a solicitudes de reunión con el fiscal titular pedidas por este interviniente’“.

“La Fiscalía Regional de Antofagasta reitera su compromiso con el debido proceso y con el respeto a todas y cada una de las garantías que asisten a las personas sometidas a una investigación penal”, concluyeron desde el Ministerio Público de Antofagasta.