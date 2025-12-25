SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Formalización por Operación Apocalipsis: parte de las defensas cuestionan prisión preventiva

    Durante esta sexta jornada se escucharon los alegatos de las defensas de seis imputados y cinco decidieron no argumentaron en contra de una posible prisión preventiva.

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli
    Referencial. Javier Torres/Aton Chile

    Este jueves se llevó a cabo la séptima jornada de la formalización de los 47 gendarmes y 23 civiles por el Caso Apocalipsis. En esta oportunidad, siguieron los alegatos de la defensa en que se presentaron los casos de seis imputados y cinco rechazaron argumentar al tribunal por las medidas cautelares pedidas por el Ministerio Público.

    En la mayoría de los casos, los juristas argumentaban que los delitos que se le imputaban a sus representados no merecían determinar la prisión preventiva o inclusive intentaron desacreditar las acusaciones de la Fiscalía sobre que efectivamente exista una asociación criminal o lavado de activos en todo este esquema.

    El abogado defensor del gendarme Marcelo Pinilla, indicó que las transferencias cuestionadas de su representado suman un total de 106.600 mil pesos en cinco años, algo que representa menos del 1 por ciento del resto de las acciones de los grupos criminales.

    En otro caso, el alegato iba en relación con que la imputada Francisca Rebolledo ya tenía un arraigo por razones laborales, era madre tres hijos y por tanto no habría riesgo de fuga.

    Mientras tanto, el abogado defensor de Boris Rodríguez mencionó las cifras publicadas por la Defensoría Penal Pública en que se señala que durante 2024 el 71% de las personas en prisión preventiva finalmente fueron absueltas o cumplieron penas sustitutivas.

    Además, la defensa de Humberto Sandoval se refirió a que en este caso el imputado solo mantuvo el dinero de transferencias en su cuenta bancaria “sin un ánimo de lucro” para calificarlo como lavado de activos.

    Actualmente, 20 imputados han decidido no oponerse a la petición de la Fiscalía para determinar prisión preventiva y queda escuchar el alegato de 36 imputados por esta causa. Además ya dos se encuentran en prisión preventiva y seis con arresto domiciliario.

    Caso Apocalipsis12° Juzgado de Garantía de SantiagoMinisterio PúblicoFiscalía Metropolitana OrienteGendarmería

