Dictan internación provisoria contra un joven por homicidio calificado en block de departamentos en peñaflor

Este domingo un joven quedó con internación provisoria por el homicidio con arma de fuego de un hombre al interior de un block de departamentos en Peñaflor, Región Metropolitana.

Según carabineros, alrededor de las 15.20 horas se recibió un llamado telefónico al servicio de Guardia, donde se informó que se registraron disparos injustificados en la calle Francisco de Aguirre con Pasaje Gonzalo Pizarro.

Cuando llegó la policía, se encontró en el lugar a un lesionado por impactos balísticos en la zona torácica, sin signos vitales.

Ante ello, los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) informó la concurrencia al sitio del suceso. Además, se encuentra trabajando con el OS9.