Investigan un homicidio con arma de fuego en block de departamentos de Peñaflor

Este sábado se registró un homicidio con arma de fuego en Peñaflor, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, alrededor de las 15.20 horas se recibió un llamado telefónico al servicio de Guardia, donde se informó que se registraron disparos injustificados en la calle Francisco de Aguirre con Pasaje Gonzalo Pizarro.

Según Carabineros, se encontró en el lugar a un lesionado por impactos balísticos en la zona torácica, sin signos vitales. Esto lo corroboró el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Monckeberg, lugar donde se constató la muerte por el médico de Turno.

El hecho ocurrió al interior del patio de un block de departamentos.

Ante ello, los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) informó la concurrencia al sitio del suceso. Además, se encuentra trabajando con el OS9.

Así también, en el lugar se constituyó personal la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Chile quien se encuentra realizando diligencias autónomas.

NOTICIA EN DESARROLLO...