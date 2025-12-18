Formalizan a venezolano por amenazas de muerte en contra de la diputada Camila Musante

Un sujeto de 32 años, de nacionalidad venezolana, fue formalizado por los delitos de amenaza contra la autoridad, cometido en contra de la diputada Camila Musante (ind-PPD), realizada a través de redes sociales.

De acuerdo con la denuncia, por vías digitales, el sujeto escribió: “Ojalá apareciera muerta en una bolsa negra, cortesía del Tren de Aragua”, lo que motivó que Musante denunciara el hecho al Ministerio Público.

Así, desde la Fiscalía, señalaron que un individuo venezolano fue detenido y, tras ser formalizado, quedó con medidas cautelares menos gravosas.

El fiscal Eduardo Arrieta, de la Fiscalía Sur, señaló que “el miércoles se formalizó por el delito de amenaza contra autoridad, a un imputado venezolano por una publicación en redes sociales dirigidas en contra de la víctima, la diputada Camila Musante”.

“La investigación fue llevada adelante con la Brigada de Investigaciones Especiales de la PDI, quienes tomaron detenido al imputado y lo pusieron a disposición del 8° Juzgado de Garantía", agregó el persecutor.

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima y arraigo nacional.

Sin embargo, el 8° Juzgado de Garantía, solo fijó las dos últimas y se fijó un plazo de investigación de 90 días.

Desde la entidad, precisaron que desde que se denunció el hecho, Musante cuenta con medidas de protección.

Musante critica medidas del tribunal

La diputada Musante, representante del Distrito 14 y quien no logró ser reelecta, reaccionó a lo fijado por el tribunal de garantía con indignación.

Mediante sus redes sociales, sostuvo que “el autor fue identificado, confesó los hechos y, pese a que la Fiscalía solicitó arresto domiciliario, hoy queda en libertad con solo arraigo nacional”.

“Otra señal contradictoria de una justicia donde la puerta giratoria parece ser la regla”, lamentó Musante.