Formalizan al core de Los Ríos Mario Schmeisser tras ser detenido luego de chocar en estado de ebriedad

Arraigo nacional y suspensión provisoria de su licencia de conducir fueron las medidas cautelares establecidas este sábado por el Juzgado de Garantía de Valdivia sobre el consejero regional (core) de Los Ríos Mario Schmeisser Muñoz (ex RN), quien fue detenido el viernes tras protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad.

El hecho se habría producido la mañana del viernes 12 de diciembre en la ciudad de Valdivia, en la Región de Los Ríos, específicamente en la avenida Circunvalación Sur.

Schmeisser habría estado manejando un vehículo marca Nissan Qashqai cuando chocó por la parte trasera un Ford Ranger, lo que además de ocasionar daños a los automóviles también dejó lesiones de carácter leve al otro conductor , según relató durante la formalización el fiscal Alexis Montecinos.

Fiscalía de Los Ríos

Tras los hechos, el imputado habría buscado huir del sitio del suceso caminando. Sin embargo, habría sido detenido por Carabineros en el sector de pasaje 2, en Valdivia.

“Se constató su estado de ebriedad con la prueba respiratoria que se hace de manera preliminar en estos casos, la cual arrojó 1,64 gramos de alcohol en la sangre del imputado al momento de su detención y por ende de su conducción”, detalló Montecinos sobre los resultados de la alcoholemia de Schmeisser.

Por lo antes detallado, el Ministerio Público le imputó los delitos de manejo en estado de ebriedad causando daños, además de huir del sitio del suceso sin detener la marcha, sin prestar auxilio a la víctima y sin denunciar a la autoridad.

El tribunal aceptó lo estipulado por la Fiscalía de Los Ríos y concretó su formalización. Estableció un plazo para la investigación de 100 días y las cautelares de arraigo nacional y suspensión provisoria de la licencia de conducir.