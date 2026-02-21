Foro de Política Exterior condena sanciones de EE.UU. y acusa vulneración a la soberanía chilena

El Foro Permanente de Política Exterior emitió este sábado un comunicado en el que “repudia la sanción unilateral impuesta por el gobierno de Estados Unidos” contra tres altos funcionarios del gobierno chileno, acusados por Washington de haber participado en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y la seguridad regional.

En el texto, la entidad afirma que “resulta grave, desde ya, la imposición de sanciones unilaterales como respuesta a acciones soberanas de funcionarios de gobierno de otro Estado”, y cuestiona que se “utilicen argumentos falsos para justificar dichas medidas”.

El Foro advierte además que, en un contexto de alta tensión global, “en momentos en que atravesamos tiempos de profunda incertidumbre en el escenario internacional, acciones como estas no hacen más que agregar inestabilidad a las relaciones entre países y regiones”.

En su declaración, el organismo subraya que “las únicas medidas coercitivas legítimas deben ser establecidas por el órgano internacional mandatado para ello: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, y recalca que “nuestra libertad soberana de relacionarnos con cualquier país del mundo no puede ni debe ser amenazada por represalias como las aquí mencionadas”.

Foro de Política Exterior condena sanciones de EE.UU. y acusa vulneración a la soberanía chilena

El anuncio de Estados Unidos

El pronunciamiento surge luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara restricciones de visado contra tres funcionarios del gobierno del Presidente Gabriel Boric, acusándolos de haber dirigido, autorizado o apoyado actividades que habrían afectado infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavado la seguridad regional.

En una publicación firmada por el secretario de Estado Marco Rubio, la administración estadounidense señaló que estas medidas se enmarcan en el compromiso del Presidente Donald Trump de proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en la región. El texto incluyó además duras críticas al gobierno chileno y un mensaje de respaldo a la futura administración de José Antonio Kast.

Las sanciones implican la revocación de los visados estadounidenses de los funcionarios afectados y la prohibición de ingreso a Estados Unidos para ellos y sus familiares directos.

Foro de Política Exterior condena sanciones de EE.UU. y acusa vulneración a la soberanía chilena

Contexto diplomático reciente

El anuncio se conoció pocos días después de reuniones sostenidas en Santiago entre el embajador estadounidense en Chile, Brando Judd, y autoridades chilenas de las carteras de Seguridad y Defensa, donde se abordaron temas como crimen transnacional, ciberseguridad y cooperación bilateral.

En ese marco, el diplomático destacó públicamente la alianza estratégica entre ambos países en materia de defensa y subrayó la importancia de la seguridad de los datos y de las infraestructuras críticas, incluyendo los cables submarinos de telecomunicaciones.

El Foro Permanente de Política Exterior cerró su declaración reiterando su llamado al fin de las sanciones unilaterales, no solo en este caso, sino como principio general en las relaciones internacionales.