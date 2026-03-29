La bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio criticó el anuncio del gobierno de José Antonio Kast de revertir el proceso de expropiación de los terrenos de la ex Colonia Dignidad, iniciativa que buscaba transformar el recinto en un sitio de memoria por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el lugar.

La reacción se produce luego de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, señalara en una entrevista con La Tercera, que el Ejecutivo dará pie atrás a la medida, abriendo un nuevo flanco político en torno a las políticas de memoria impulsadas por el Estado.

Reacciones desde el Frente Amplio

Desde el partido sostuvieron mediante un comunicado que la decisión constituye un retroceso significativo en materia de derechos humanos, al afectar directamente un proceso que buscaba resguardar la memoria histórica sobre los crímenes ocurridos en el enclave.

Así también, afirmaron que la ex Colonia Dignidad fue escenario de torturas, desapariciones forzadas y abusos sistemáticos, tanto durante la dictadura como en años previos, por lo que su resignificación como sitio de memoria ha sido una demanda persistente de víctimas y organizaciones de derechos humanos.

En ese contexto, la jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, manifestó su preocupación por lo que calificó como “señales antiderechos humanos” por parte del Ejecutivo. A su juicio, revertir la expropiación “resulta muy preocupante”, ya que implica “un intento por negar la historia y la memoria de lo que se sufrió en este país”.

Frente Amplio rechaza decisión del gobierno de revertir expropiación de Colonia Dignidad JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

En esa línea, advirtió que una decisión de este tipo podría afectar una de las principales obligaciones del Estado tras periodos de violencia política: garantizar que estos hechos no se repitan.

“Estamos viendo un intento por negar la historia y la memoria, y eso es especialmente grave cuando se trata de uno de los episodios más dolorosos del país. Tratar de borrar eso es volver a abrir heridas”, sostuvo la parlamentaria, quien además enfatizó la necesidad de mantener políticas públicas orientadas a la verdad, la justicia y la reparación.

Por su parte, la diputada Carolina Tello también cuestionó con dureza el anuncio del gobierno, señalando que las atrocidades ocurridas en la ex Colonia Dignidad “forman parte de los episodios más dolorosos de la historia de nuestro país”. En esa línea, recalcó que en el lugar se cometieron graves crímenes, incluyendo torturas, desapariciones y abusos contra personas chilenas y extranjeras.

Frente Amplio rechaza decisión del gobierno de revertir expropiación de Colonia Dignidad SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Tello enfatizó que revertir la expropiación no puede entenderse como una simple decisión administrativa, sino como una señal política que impacta directamente en la memoria colectiva. “Cuando el gobierno plantea que gobernar es priorizar, aquí queda claro el criterio. Se están poniendo en juego los números por sobre la justicia, la reparación, la memoria y las personas”, afirmó.

Desde la bancada insistieron en que la creación de un sitio de memoria en Colonia Dignidad es una medida fundamental para avanzar en el reconocimiento de las víctimas y en el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos. En esa línea, advirtieron que dar marcha atrás en este proceso podría debilitar las garantías de no repetición.

Finalmente, las diputadas y diputados del Frente Amplio hicieron un llamado al gobierno a reconsiderar la decisión anunciada por el ministro Poduje y continuar con el proceso de expropiación . A su juicio, el Estado debe mantener una política coherente en materia de memoria, promoviendo el respeto irrestricto de los derechos humanos y fortaleciendo las acciones orientadas a la justicia y la reparación.