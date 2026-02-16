SUSCRÍBETE
    Nacional

    Funcionaria de Gendarmería muere al interior de la ex Posta Central en Santiago

    La funcionaria se encontraba custodiando a una reclusa cuando se produjo su deceso.

    Por 
    Equipo de Breaking News

    Una funcionaria de Gendarmería murió durante esta jornada al interior del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central), en Santiago.

    Desde la institución señalaron que por ahora no se referirán a los hechos, pero sí confirmaron que la oficial se quitó la vida, lo que deberá ser confirmado por la investigación de rigor.

    El hecho habría tenido lugar durante la madrugada de este lunes, pero fue advertido cuando se realizó el cambio de turno del personal de custodia, a eso de las 9.00 horas.

    La funcionaria, que se encontraba custodiando a una reclusa cuando se produjo su deceso, fue encontrada sin vida en uno de los baños del recinto asistencial.

    Hace seis días, otro funcionario falleció a raíz de un disparo que se habría autoinfligido en la sala de armas de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) Iquique de la institución penal.

    El gendarme se mantenía internado en el Hospital Regional.

