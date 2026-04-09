Funcionario de la PDI abatió a sujeto armado que intentó robarle tras salir de banco en Pedro Aguirre Cerda
Carabineros confirmó que hubo dos individuos detenidos que también participaron en el asalto frustrado.
Carabineros concurrió hasta las dependencias de un Banco Estado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) abatió a un sujeto armado que intentó robarle dinero en efectivo que había retirado.
El teniente coronel Cristian Bichet, de la Prefectura Santiago Rinconada, relató los hechos de forma preliminar, señalando que cerca de las 11.30 horas el funcionario policial estaba acompañando a su pareja, saliendo del banco después de haber retirado dinero.
“Vienen saliendo del banco, aproximadamente avanzan unas dos o tres cuadras, y son interceptados por un individuo, el cual intenta sustraerle el dinero, y él lo pone en resistencia, intimidado al parecer con un arma de fuego, según versión de ellos. Todo esto es preliminar, y él, al repeler el ataque, hace uso de su arma de fuego, y resulta una persona lamentablemente fallecida y hay personas detenidas”, explicó el uniformado.
Carabineros se encuentra esperando las instrucciones del Ministerio Público, quienes determinarán qué policía quedará a cargo de la investigación de los hechos. En el lugar se encuentra evidencia balística, además de dos individuos detenidos y se preparan para realizar las diligencias.
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