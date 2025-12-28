Funcionario de la PDI mata a asaltante tras intento de robo de vehículo en Maipú

Un intento de asalto con resultado fatal se registró la noche de este sábado en la comuna de Maipú, en el sector surponiente la Región Metropolitana, luego de que un funcionario activo de la Policía de Investigaciones (PDI) hiciera uso de su arma de servicio para repeler el ataque de un grupo de sujetos que intentó robarle su vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.35 horas, en cercanías a la intersección de las calles Providencia con Isabel Riquelme, cuando la víctima se encontraba al interior de su automóvil particular, estacionado en el lugar.

En ese contexto, fue abordado por tres individuos que se desplazaban a pie, quienes lo intimidaron con el objetivo de sustraer el vehículo.

Según la información preliminar, uno de los sujetos portaba un objeto contundente, mientras que otro exhibía un arma de fuego tipo pistola, con la que habrían intentado amedrentar a la víctima para concretar el robo.

Ante la amenaza, el afectado se identificó como funcionario de la PDI y utilizó su arma de servicio, efectuando -preliminarmente- un disparo contra los asaltantes. Tras la acción, los tres individuos emprendieron la huida.

No obstante, a pocos metros del lugar del enfrentamiento, uno de los sujetos cayó al suelo producto del impacto balístico, mientras que los otros dos escaparon en distintas direcciones, sin ser detenidos hasta el momento.

Posteriormente, se solicitó apoyo policial y la concurrencia de una ambulancia. Al llegar el personal de salud, se constató el fallecimiento del individuo herido, confirmándose su muerte en el sitio del suceso.

Investigación en curso

Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Investigación de Robos (BIRO) Occidente y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI, con el objetivo de realizar los peritajes correspondientes y esclarecer las circunstancias del hecho.

Asimismo, el fiscal Patricio Rosas se constituyó en el lugar, quedando a cargo de la investigación, que busca determinar la dinámica del intento de asalto, la legalidad del uso del arma por parte del funcionario policial y la identidad de los otros dos involucrados que permanecen prófugos.

El caso se encuentra en pleno desarrollo y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas.