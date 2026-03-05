SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Funcionarios parlamentarios denuncian vulneración de derechos laborales ante proceso de despidos en el Congreso

    La denuncia surge a partir de la falta de unanimidad entre los parlamentarios para votar un proyecto de ley que busca regular sus mecanismos de desvinculación y acceso a derechos básicos, y que lleva un año de tramitación legislativa.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Valparaíso, 3 de marzo 2025. Sesión de la Cámara de Diputados. Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Asociación de Trabajadores Parlamentarios de la Cámara de Diputados denunció la vulneración de derechos laborales en el marco del proceso de despidos ad portas del fin del ciclo parlamentario 2022-2026.

    La denuncia surge a partir de la falta de unanimidad en la Sala para votar un proyecto de ley que busca regular sus mecanismos de desvinculación y acceso a derechos básicos, y que lleva un año de tramitación legislativa.

    El presidente de la Asociación, Bastián Espinosa, recalcó que durante el periodo legislativo se buscó, por ejemplo, realizar modificaciones legales para que se establezca fuero maternal.

    ​“Logramos un acuerdo y lamentablemente no pudimos tener la unanimidad para tramitar este proyecto. Hoy día, más de 1.400 funcionarios de parlamentarios y parlamentarias se van a quedar sin poder cobrar su seguro de cesantía”, señaló.

    A pesar de que el proyecto haya sido aprobado en la Comisión de Trabajo de forma unánime, su tramitación quedó pausada tras no obtener el consenso necesario para su votación inmediata. Esto luego de cuatro intentos fallidos de solicitar la unanimidad en sala.

    Los trabajadores parlamentarios enfrentan una particular realidad contractual al no regirse bajo el Código de Trabajo ni ser considerados funcionarios públicos. Esta situación ha generado dificultades para cobrar el seguro de cesantía al término de los periodos parlamentarios y causado objeciones constantes en notarías por la tramitación de finiquitos.

    Según el timonel de la asociación, las trabajadoras que se encuentran en periodo de pre y postnatal han sido el grupo más afectado por esta situación, pues, a su juico, el vacío legal actual permitirá que sean desvinculadas sin indemnización.

    ​“Es inaceptable que, después de cuatro años de trabajo, se nos deje para el final de la tabla. Mis colegas embarazadas se irán a sus casas con los bolsillos vacíos este 11 de marzo si no se actúa ahora”, señaló Espinosa.

    Más sobre:Bastián EspinosaAsociación de Trabajadores ParlamentariosCongreso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    Lo más leído

    1.
    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    2.
    Alcalde Concha se querella contra Carolina Leitao por fraude al Fisco de al menos $ 12 mil millones en Peñalolén

    Alcalde Concha se querella contra Carolina Leitao por fraude al Fisco de al menos $ 12 mil millones en Peñalolén

    3.
    Ministra Delpiano y muerte de cabo Carlos Palacios del Ejército: “Lo central es esclarecer lo ocurrido”

    Ministra Delpiano y muerte de cabo Carlos Palacios del Ejército: “Lo central es esclarecer lo ocurrido”

    4.
    ¿Puerto Varas 2.0? Coyhaique se perfila como nuevo destino para santiaguinos que emigran de la capital

    ¿Puerto Varas 2.0? Coyhaique se perfila como nuevo destino para santiaguinos que emigran de la capital

    5.
    Reanudación de vuelos a Venezuela ha reabierto la posibilidad de retorno para migrantes venezolanos residentes en Chile

    Reanudación de vuelos a Venezuela ha reabierto la posibilidad de retorno para migrantes venezolanos residentes en Chile

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario
    Chile

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto
    El Deportivo

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

    El jugador clave que recupera la UC de Daniel Garnero de cara a su visita a O’Higgins en Rancagua

    De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias
    Cultura y entretención

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    “Mi poder es absoluto”: mira el trailer de la temporada final de The Boys

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional
    Mundo

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    China anuncia plan que busca reducir la dependencia de su ejército e industria de la tecnología occidental

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda