Gendarmería busca nuevas alianzas para reinserción laboral de privados de libertad en feria de emprendedores

Este 20, 21 y 22 de noviembre se desarrolla la quinta versión del EtMday, “Emprende tu Mente”, un encuentro internacional de innovación, emprendimiento e inversión, donde personas privadas de libertad que cumplen condena en Centros de Educación y Trabajo de Gendarmería tienen opción de exhibir sus productos.

Se trata de un espacio donde se podrá encontrar la marca “Rehace”, que es apoyada por la Red Coinserta, y donde además la institución penitenciaria busca opciones para expandir sus alianzas para la reinserción laboral de internos.

Al respecto, el subdirector de Reinserción Social de Gendarmería, Pablo Gaete Letelier, explicó que “como institución, nuestra participación en el Emprende tu Mente, subraya una convicción fundamental: la seguridad ciudadana se fortalece con oportunidades reales. Este encuentro es la plataforma idónea para conectar con ‘pares improbables’ pero muy necesarios para nuestro propósito”.

“Necesitamos establecer alianzas estratégicas con empresas y la sociedad civil, para transformar la reinserción social en una herramienta efectiva de movilidad social. Asimismo, este espacio de innovación y emprendimiento, nos permitirá dar a conocer el trabajo desarrollado por personas privadas de libertad, que se comercializan a través de Rehace.cl”, sumó el subdirector.

Según detallan desde Gendarmería, los Centros de Educación y Trabajo refuerzan el compromiso con la reinserción social a través de la capacitación y el emprendimiento, con talleres donde los condenados pueden desarrollarse en rubros como imprenta, calzado, mueblería, banquetería, textil, mimbrería y artesanía, entre otros oficios.