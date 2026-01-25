Durante la madrugada de este domingo, Gendarmería detectó y contuvo una vulneración a la seguridad interna en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Talca, luego de que dos internos condenados fueran sorprendidos fuera de sus celdas intentando transgredir los sistemas de resguardo del recinto.

De acuerdo con la información entregada por la institución, ambos reclusos fueron avistados oportunamente por un funcionario de la Guardia Armada, quien al percatarse de la situación alertó de inmediato al personal de turno y activó el protocolo establecido para este tipo de eventos. La rápida reacción permitió frustrar el intento y evitar consecuencias mayores al interior del penal.

Tras ser reducidos, los internos fueron conducidos al área de salud del establecimiento, donde se les practicaron los exámenes correspondientes, descartándose la existencia de lesiones. Posteriormente, fueron separados del resto de la población penal como medida preventiva, mientras se desarrollan las indagatorias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Gendarmería detecta y frustra intento de vulneración de seguridad en cárcel de Talca

Desde Gendarmería destacaron que el CCP de Talca es una unidad penitenciaria con una infraestructura antigua, inaugurada en 1860, lo que representa un desafío permanente en materia de seguridad. En ese contexto, subrayaron que el actuar oportuno y coordinado del personal resulta clave para el control de este tipo de situaciones, especialmente considerando el aumento sostenido de la población penal registrado en los últimos años.

Como parte de los procedimientos establecidos, se realizó un censo a la totalidad de las personas privadas de libertad del recinto, con el objetivo de verificar la situación interna y descartar nuevas irregularidades. Además, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público por daños a la propiedad, quedando el caso en manos de la Fiscalía para la investigación correspondiente.