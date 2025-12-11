General director de Carabineros Marcelo Araya es nombrado secretario ejecutivo de la Comunidad de Polícias de América (AMERIPOL)

En el marco de la XV Cumbre de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), que se realiza en Colombia, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, fue elegido como nuevo secretario ejecutivo de la instancia de cooperación policial del hemisferio.

Cabe recordar que la AMERIPOL -creada en 2007 y que hoy se erige como uno de los principales mecanismos del continente para la coordinación policial frente al crimen organizado transnacional-, agrupa a 37 cuerpos policiales de 30 países, junto a organismos observadores como la Organización de Estados Americanos (OEA), INTERPOL, EUROPOL, Naciones Unidas y la Unión Europea.

Desde la institución uniformada destacaron que el nombramiento del general Araya “consolida un reconocimiento internacional al trabajo profesional y preventivo de Carabineros y a la cooperación policial desarrollada por Chile en el ámbito regional y global”.

Asimismo, destacaron que un aspecto central de la elección del general Araya es el respaldo a la coordinación permanente que Carabineros mantiene con la PDI, “contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad pública y al combate de delitos de alta complejidad”.

Finalmente, desde Carabineros relevaron que con el nombramiento “Chile asume un rol estratégico” en la articulación de políticas para la coordinación policial internacional.

Secretaría ejecutiva

Según el sitio web de AMERIPOL, la Secretaría Ejecutiva de la institución “es el órgano técnico y operativo encargado de implementar las decisiones del Consejo de Directores y la Presidencia, así como de fortalecer la cooperación entre los cuerpos de policía que integran la organización”.

En este sentido, relevan que la unidad “coordina la planificación estratégica, el intercambio de información, la investigación criminal, la educación policial y la cooperación técnico-científica, articulando esfuerzos para enfrentar de manera conjunta las amenazas del crimen organizado transnacional”.

Hasta la fecha, la Secretaría Ejecutiva de AMERIPOL está liderada por el delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, de la Policía Federal de Brasil.