    Nacional

    Gloria Ana Chevesich: de “jueza de hierro” en el caso MOP-Gate a ser la primera mujer en presidir la Corte Suprema

    Nominada para ingresar al máximo tribunal en el primer gobierno de Sebastián Piñera, su fama se forjó por el rol que tuvo en la investigación en que ordenó el procesamiento de figuras clave de la Concertación.

    José Navarrete 
    José Navarrete

    El 17 de abril de 1925, Claudina Acuña Montenegro asumió como secretaria del Juzgado de Santa Cruz, convirtiéndose así en la primera abogada en ingresar al escalafón primario del Poder Judicial.

    Debieron pasar 100 años de ese hito para que, este lunes, los ministros y ministras del Pleno eligieran por primera vez -desde que se promulgó la Constitución que instituyó la creación de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de diciembre de 1823- a una mujer para que presida el máximo tribunal del país.

    Gloria Ana Chevesich Ruiz será la sucesora de Ricardo Blanco.

    Nominada por Piñera

    Durante la tarde del miércoles 29 de mayo de 2013, la entonces ministra de Justicia, Patricia Pérez, se contactó con la jueza Chevesich para comunicarle que el Presidente Sebastián Piñera había decidido nominarla a ella, en base a la quina elaborada por el Pleno de la Corte Suprema, para que el Senado la ratificase como nueva integrante del máximo tribunal.

    Su nombre había sido el más votado por los ministros al elegir la quina (obtuvo ocho votos). Por esos días, presidía la Corte de Apelaciones de Santiago.

    Senadores del Partido Socialista y el Partido por la Democracia calificaron la propuesta como una “provocación” del Mandatario, sin embargo, fue aprobada por 26 votos a favor (uno más de los requeridos), cinco en contra y cinco abstenciones, el 3 de julio de 2013.

    Trayectoria

    La vida profesional de Chevesich siempre ha estado circunscrita al Palacio de Tribunales, edificio en que desarrolla su trabajo desde que ingresó al Poder Judicial, en 1986.

    Fue ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el 28 de octubre del 2002 hasta el 2 de agosto de 2013, cuando juró en el máximo tribunal.

    También fue relatora de la Corte Suprema desde el 27 de marzo de 1995 al 27 de octubre de 2002.

    Ya a esa altura era considerada "la favorita" de los supremos de la época. La confianza depositada en ella queda plasmada en que se le encomendó la redacción del histórico fallo dictado el 8 de agosto de 2000, que privó de su fuero como senador designado al general Augusto Pinochet.

    Antes, fue relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el 10 de junio de 1986 al 26 de marzo de 1995.

    En el ámbito docente fue ayudante de la cátedra de Derecho procesal en las universidades Gabriela Mistral y Finis Terrae y luego fue profesora de la misma cátedra en la última casa de estudio.

    Se perfeccionó en Derecho Civil en la Universidad Adolfo Ibáñez, realizó un diplomado en Reforma al Derecho de la Familia en la Universidad Alberto Hurtado y en Control de Administración por los Tribunales de Justicia en la Escuela Judicial de España.

    “Jueza de hierro”

    Para la Concertación, la jueza era una figura controvertida, debido a que, en el marco del caso MOP- Gate, durante la administración de Ricardo Lagos, ordenó el procesamiento de cuadros emblemáticos del bloque, como el exministro de Obras Públicas Carlos Cruz, el exsubsecretario de Transportes Guillermo Díaz y el que fue jefe de gabinete del Presidente y primo de la entonces primera dama, Luisa Durán, Matías de la Fuente.

    Pese a presiones a la jueza para evitar su comparecencia, Lagos debió declarar. Chevesich, indagó una defraudación de dineros del MOP por cerca de 800 millones de pesos, condenó a 13 personas por fraude al Fisco y absolvió a otras 17. Cruz fue sentenciado a tres años de pena remitida. El caso se cerró en 2016.

    Archivo Copesa ANDRES DIAZ

    Chevesich había llegado a la Corte de Apelaciones de Santiago en 2002, y al año siguiente tomó uno de los casos judiciales ligado a la política más complejos de las últimas décadas. Por su labor en la causa la prensa la empezó a nombrar como “jueza de hierro”.

    Por eso días, su marido y padre de sus dos hijas, Andrés de la Maza Camus, la iba a dejar y a buscar a su trabajo a diario.

    El abogado masón, aficionado al tarot, tenía 50 años cuando falleció, el 22 de julio de 2004 por un tumor cerebral.

    Vocera y presidenta subrogante

    La jueza no concedía entrevistas. En la Corte Suprema, su estilo riguroso y de bajo perfil, le permitió estrechar lazos y generar confianza con sus pares. A fines de 2019, fue nombrada vocera del máximo tribunal.

    La ministra se convirtió entonces en la primera mujer en ejercer como portavoz titular, desde la creación de esta figura en 2007. Anteriormente, en ocasiones, había ejercido el cargo en calidad de subrogante.

    También ejerció como presidenta subrogante.

    En ese rol, en el marco de la conmemoración del 8-M, en un acto en el que compartió con Patricia Pérez, actual jueza de la Corte IDH, Chevesich hizo un reconocimiento a la labor de juezas y funcionarias de todo el país e hizo ver la existencia de aspectos a “corregir para mejorar la participación de las trabajadoras del Poder Judicial”.

    El viernes, en una ceremonia en que se realizó un reconocimiento a la expresidenta de la Primera Sala de la Corte Suprema Rosa María Maggi, parafraseando la célebre frase de Eleanor Roosevelt, de que “el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños”, también hizo un planteamiento en alusión al rol femenino en la judicatura.

    “Como mujer en un cargo de gran responsabilidad, demostraste que el talento y la capacidad de liderar no tienen género, pavimentando el camino para que muchas otras mujeres nos atrevamos a soñar y sigamos aspirando a transformar la justicia desde adentro”, expresó Chevesich sobre Rosa María Maggi.

    La exjueza le agradeció, vaticinando su designación, nombrándola como “futura presidenta de la Corte Suprema”.

    Asumirá el 6 de enero de 2026.

