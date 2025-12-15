SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Gloria Ana Chevesich y su elección como presidenta de la Suprema: "El factor género no fue decisivo"

    La futura mandamás del Poder Judicial precisó que la decisión unánime de sus pares del Pleno se basó en "respetar una tradición".

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce

    La ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich valoró el apoyo unánime de sus pares para que sea, a partir del 6 de enero, la primera presidenta del máximo tribunal en sus dos siglos de historia.

    Tras la votación del Pleno en la que se determinó que ella sea la presidenta de la Corte Suprema en el bienio 2026-2027, Chevesich precisó que el género no fue determinante en la definición ya que operó el criterio de antigüedad que rige como tradición.

    “Obviamente ser nombrada como la primera mujer presidenta de la Corte Suprema es una experiencia significativa y muy desafiante. Aunque debo hacer presente que en esta designación el factor género no fue decisivo, sino que fue respetar una tradición”, precisó.

    Pese a ello, manifestó su satisfacción por el hito de que por primera vez una mujer va a a encabezar el máximo tribunal.

    “Entiendo que pueden haber muchas mujeres que entienden que esto es un avance, que es una apertura. Y si eso inspira a muchas mujeres y genera apertura, igualdad y respeto, obviamente que me satisface plenamente y me congratula”, reconoció.

    Por otro lado, hizo una reflexión respecto al momento en que debe asumir el cargo, con el Poder Judicial enfrentando cuestionamientos y uno de los ministros del máximo tribunal, Diego Simpertigue, enfrentando una acusación constitucional.

    “Estamos viviendo momentos muy complejos. Sin embargo, estimo que la forma de superarlos es actuando con transparencia, pleno respeto de las normas constitucionales y legales que regula nuestro actuar y teniendo una vida pública y privada que dé cuenta que acatamos los principios éticos que nos rigen”, manifestó.

