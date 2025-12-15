SUSCRÍBETE POR $1100
    Corte Suprema ratifica tradición de antigüedad y elige a Gloria Ana Chevesich como su primera presidenta en 200 años

    Sucederá a Ricardo Blanco y asumirá formalmente el cargo el 6 enero. La decisión fue unánime.

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    La ministra Gloria Ana Chevesich fue elegida por sus pares para presidir la Corte Suprema por el bienio 2026-2027.

    Se trata de una decisión histórica, ya que nunca antes una mujer ha encabezado el máximo tribunal en sus dos siglos de historia.

    Su elección coincide con un complejo momento en el Poder Judicial por los cuestionamientos surgidos al conocerse el contenido de la mensajería archivada en el teléfono del abogado Luis Hermosilla, a partir del caso Audio.

    Para esta ocasión, votaron todos los ministros titulares, excepto Diego Simpertigue, suspendido en el marco de un sumario por la llamada trama bielorrusa y enfrentando una acusación constitucional en el Congreso.

    La forma en que se venían abordando en la Suprema los cuestionamientos a la judicatura tensionó las relaciones entre los ministros y fue un factor para que se levantara la alternativa de María Angélica Repetto disputándole la opción a Gloria Ana Chevesich, la magistrada con mayor antigüedad.

    La emblemática jueza del Caso MOP-Gate, haciendo dupla con el presidente, Ricardo Blanco, había asumido un rol activo frente a estas situaciones.

    “Yo creo que de todas las crisis lo que hay que sacar son experiencias, hay que sacar lecciones, aprender lo que ha pasado y tomar las medidas para que no se repitan casos similares”, había asegurado al respecto.

    La sesión en que dirimieron se inició a las 14.00 horas en el Palacio de Tribunales. Pasadas las 17.20 horas, se dio a conocer el resultado.

    El propio Ricardo Blanco, acompañado de Chevesich informó de la decisión, resaltando que fue unánime.

    La nueva mandamás del Poder Judicial asumirá formalmente el cargo el martes 6 enero.

    Gloria Ana Chevesich: de "jueza de hierro" en el caso MOP-Gate a ser la primera mujer en presidir la Corte Suprema
    Gloria Ana Chevesich: de “jueza de hierro” en el caso MOP-Gate a ser la primera mujer en presidir la Corte Suprema

    Corte Suprema ratifica tradición de antigüedad y elige a Gloria Ana Chevesich como su primera presidenta en 200 años

