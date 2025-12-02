VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Gobernador de Arica responde a Elizalde y asegura que cifras de flujos migratorios entregadas “son de salidas regulares”

    El secretario de Estado aseguró que los movimientos promedios en el año, según datos de la PDI, han caído.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, le respondió al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, por las cifras que este entregó sobre los flujos migratorios en la frontera del norte del país.

    La autoridad regional llamó al secretario de Estado a no confundirse, y afirmó que “sus cifras son de salidas regulares”.

    Cabe señalar, que Elizalde en el programa Desde la Redacción de La Tercera aseguró que “si uno compara el año 2024 con el año 2025, los movimientos promedios, esto incorpora entradas y salidas, cayeron de 12.677 el año pasado, en el mes de noviembre, a 11.568 diarios. Ese es el promedio diario. Y también cayeron las salidas”.

    Añadiendo que “las cifras oficiales que elabora la PDI, que es la que está a cargo del control migratorio en Chile, indican que esa afirmación no es efectiva.No ha tenido impacto”.

    A través de su cuenta en X, el gobernador de Arica expresó al respecto que “sus cifras son de salidas regulares. Lo que acamparon en la frontera de Chacalluta son migrantes irregulares”.

    “Ellos no hacen fila ni muestran documentos. No están en sus estadísticas. Salen de noche, se esconden y pasan. Como hizo el sicario en julio”, añadió Paco.

